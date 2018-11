Das 8er Coupé auf dem Canal Grande

Mit dem Auto über den Canal Grande in Venedig - völlig klar, das kann ja gar nicht sein. Oder gibt es doch eine Möglichkeit? Wenn BMW dahintersteckt schon. Für einen sehr speziellen Werbe-Clip ließ der Münchner Autobauer jetzt ein neues 8er Coupé über die Fluten der Serenissima rollen. Eine echte Weltpremiere.



"Für die Dreharbeiten erteilte die Stadt Venedig erstmals in ihrer Geschichte die Erlaubnis zur Errichtung einer Ponton-Konstruktion, mit der es möglich wurde, ein Automobil durch die weltbekannten Kulissen im historischen Stadtkern zu steuern", so ein BMW-Sprecher. Das neue BMW 8er Coupé wird als Pionier für Fahrfreude in Szene gesetzt, die buchstäblich neue Wege beschreitet. Gedreht wurde unter anderem mithilfe von Kameradrohnen, gezeigt werden die Spots weltweit auf ausgewählten TV-Stationen sowie online.

