Das erwarten die Deutschen vom autonomen Auto

Anzeige

Weniger Unfälle und mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer, aber auch eine geringere Umweltbelastung durch einen niedrigeren Verbrauch - das erwarten deutsche Autofahrer einer Umfrage zufolge vom autonomen Fahren.



Neben den positiven Eigenschaften, die die Befragten sich von autonomen Autos versprechen, sehen sie aber auch Gefahren und Risiken, die von den selbstfahrenden Fahrzeugen ausgehen können beziehungsweise mit deren Einsatz in Zusammenhang stehen. Zu nennen sind etwa technische Fehlfunktionen, Hacker-Angriffe auf die Fahrzeuge sowie der Datenschutz. Regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen und transparentere Regeln könnten demnach Abhilfe schaffen. Das sind Ergebnisse einer Studie von Bitkom Research im gemeinsamen Auftrag des Digitalverbands Bitkom und des TÜV-Verbands (VdTÜV).



Obwohl 60 Prozent der Befragten selbstfahrende Autos unter dem Sicherheitsaspekt befürworten, ist doch eher der Einsatz beim Parken oder im Stau der bevorzugte Anwendungsbereich von autonomen Systemen. Im fließenden Verkehr auf der Autobahn oder der Landstraße möchte die Mehrheit das Steuer selbst übernehmen. Nur 28 Prozent beziehungsweise 18 Prozent der Befragten wünschen sich hierfür selbstfahrende Autos.



Ein- und Ausparken (65 Prozent) und Fahren im Stau (54 Prozent) wird deutlich besser angenommen. "Während es Einparkhilfen, Spurhalteassistenten und automatische Notbremssysteme bereits gibt und die Menschen sich eine solche Unterstützung vorstellen können, fehlt es offenbar noch an der Fantasie, dass das Auto grundsätzlich alleine fahren kann. Der Computer am Steuer wird aber nicht müde und lässt sich auch nicht ablenken - vieles spricht für das autonome Fahren", sagt Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder.



43 Prozent versprechen sich von autonomen Autos einen geringeren Verbrauch und 27 Prozent geringere Umweltbelastungen. Auch mehr Zeit für den Fahrer und mehr Fahrkomfort gibt jeweils jeder Vierte als Plus an. 27 Prozent der Befragten sehen im autonomen Fahren allerdings auch gar keine Vorteile.



Bei der Frage nach den Herstellern, denen sie vertrauen würden, sind die Aussagen ausgeglichen. Knapp jeder dritte würde auf einen neuen Autobauer wie Tesla setzen, 36 Prozent bevorzugen deutsche Hersteller - wenn ein selbstfahrendes Auto überhaupt in Frage käme. Denn für jeden dritten Befragten sind diese Fahrzeuge zu teuer.