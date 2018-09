Das RAM SLT Crew Cab feiert Europa-Premiere

Der amerikanische Traum kommt nach Europa: Noch im September feiert das neue RAM SLT Crew Cab auf der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover seine Premiere. Beim Händler steht das Modell ab Oktober.



Angetrieben wird der SLT von einem 5,7-Liter-HEMI-V8-Motor mit variabler Ventilsteuerung, der über ein 8-Gang-Automatikgetriebe und ein Verteilergetriebe bis zu 400 PS an alle vier Räder liefert. Dies ermöglicht eine Anhängelast von bis zu 3.500 kg.



An Bord hat der SLT Sicherheitsfeatures wie den Parkassistenten mit Sensoren am Heck oder eine Rückfahrkamera, eine elektronische Stabilitätskontrolle mit Berganfahrhilfe sowie Schwingungsdämpfer für einen Anhänger. Der Doppelkabinenaufbau ist in neun Lackierungen erhältlich, hinzu kommt der markante RAM-Schriftzug auf der Heckklappe. Zum Exterieur gehören darüber hinaus 20 Zoll-Leichtmetallfelgen, der verchromte Frontgrill, verchromte Stoßfänger sowie rohrförmige designte Seitenstufen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 14.09.2018