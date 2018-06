Das schnellste Eis der Welt

Anzeige

Italienische Rennwagen sind rot, britische grün, deutsche silber - so war das in den Zeiten, als Gentleman-Driver hinter dem Steuer der Boliden saßen. Doch dann schickte Maserati einen Formel-Rennwagen auf die Strecke, der cremeweiß lackiert war und den Schriftzug des Eiscreme-Herstellers Eldorado trug: Eine Motorsport-Sensation vor 60 Jahren.



Am 29. Juni 1958 feierte der Maserati "Eldorado" in Monza mit Formel-1-Star Stirling Moss am Steuer sein Debüt in einer Mini-Rennserie bestehend aus drei Rennen - es war das erste Mal, dass in Europa ein Formel-Rennwagen mit Sponsoren-Schriftzug an den Start ging. Heute ist es nicht mehr vorstellbar, dass die Boliden ohne Werbebeklebung ihre Runden drehen. Der von Maserati Entwicklungschef Giulio Alfieri konstruierte Maserati 420/M/58, Fahrgestellnummer 4203, war motorseitig abgeleitet vom V8-Aggregat des 450S und auf 4.190 Kubikzentimeter Hubraum reduziert. Er leistete 410 PS bei 8.000 U/min. Heute ist der restaurierte Rennwagen Teil der Panini Collection in Modena.