Das sind die beliebtesten Airlines

Über den Wolken ist die Freiheit grenzenlos. Doch wie sieht es mit dem Service in der Luft aus? Was sagen die Kunden und welche Airlines stehen in der Beliebtheit auf der Pole Position? Dazu hat das Deutsche Institut für Service-Qualität jetzt im Auftrag des Nachrichtensenders n-tv eine Befragung durchgeführt.



Ergebnis: Nur die Hälfte der Fluggesellschaften erreicht ein gutes Kundenurteil. Besonders Aspekte wie der Flugkomfort oder der Service an Bord bieten aus Kundensicht viel Raum für Verbesserungen. Die Low-Cost-Airlines schneiden in fast allen Bereichen schlechter ab als die übrigen Fluggesellschaften. Einzige Ausnahme: das Preis-Leistungs-Verhältnis. Hier erzielen alle Billigflieger gute Kundenurteile und insgesamt ein besseres Ergebnis als der Branchenschnitt.



Sieger und beliebteste Fluggesellschaft ist KLM (Qualitätsurteil: "gut"). In puncto Zuverlässigkeit überzeugt die Airline ihre Kunden besonders: So zeigen sich 81 Prozent der Befragten mit Aspekten wie der Pünktlichkeit oder der Verlässlichkeit beim Gepäcktransport zufrieden. Der Anteil an Befragten mit Ärgernissen ist bei der niederländischen Airline mit acht Prozent im Branchenvergleich am niedrigsten.



Auf Rang zwei platziert sich Lufthansa (Qualitätsurteil: "gut"). Die Airline erreicht die höchste Kundenzufriedenheit beim Service (83,0 Prozent positive Bewertungen). Die Passagiere sind etwa mit dem Service an Bord und dem Flugkomfort deutlich zufriedener als die Kunden der meisten anderen Fluggesellschaften.



Rang drei belegt Condor (Qualitätsurteil: "gut"). Im Branchenvergleich sticht der Anbieter im Preis-Leistungs-Verhältnis positiv hervor: 78 Prozent der Befragten zeigen sich hiermit zufrieden. Auch im Hinblick auf die Zuverlässigkeit und den Service schneidet Condor überdurchschnittlich gut ab.



Von den bewerteten Low-Cost-Airlines schneidet Easyjet am besten ab (gesamt: Rang 6). Hinsichtlich des Preis-Leistungs-Verhältnisses erreicht die Fluggesellschaft die höchste Kundenzufriedenheit aller Anbieter: 88,0 Prozent der Befragten zeigen sich hiermit zufrieden. Im Vergleich mit den anderen "Billigfliegern" fallen zudem die Kundenbeurteilungen für Zuverlässigkeit und Service besser aus.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 22.05.2019