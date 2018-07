Das sind die besten Airlines

Anzeige

Über den Wolken wird von vielen Fluggästen Wert auf Service gelegt. Doch da gibt es bei den verschiedenen Fluglinien große Unterschiede. Die Zeitschrift Reise & Preise ließ für die "Airline des Jahres 2018" Leser und Internet-User abstimmen. Die durften dann auf einer Skala von 1 bis 6 Noten für die Service-Leistungen der Airlines vergeben.



Umfragesieger in der Economy Class wurde Singapore Airlines mit der Note 5,37. Auf den Plätzen folgen Emirates (4,99), Qatar Airways (4,93) und Thai Airways (4,77). Beste europäische Fluggesellschaft wurde Austrian Airlines (Platz 5, Note 4,74), gefolgt von Swiss (Platz 10, 4,54) und Lufthansa (Platz 11, 4,52). Damit stellt der Lufthansa-Konzern die laut Umfrage drei besten Airlines Europas. Auffällig ist, dass die US-Airlines American Airlines (Platz 26, 3,88), Delta Air Lines (28/3,82) und United Airlines (37/2,67) im Ranking im Gegensatz zu den Vorjahren weit zurückgefallen sind.



In der Business Class macht ebenfalls Singapore Airlines das Rennen (Note 5,69). Auf dem zweiten Platz landet Qatar Airways (5,56) vor Austrian Airlines (5,55), Emirates (5,39) und Etihad (5,20). In der Gruppe der Ferienflieger geht der erste Platz an die Schweizer Airline Edelweiss Air, bei den Low-Cost-Carriern hat Norwegian die Nase vorn.