Das VW-Programm zum Diesel-Umtausch

Volkswagen wird das von der Bundesregierung beschlossene Maßnahmen-Paket zur Diesel-Affäre umfassend umsetzen. Der Autobauer hat das Programm zum Diesel-Umtausch gestartet und bietet deutschlandweit eine Umweltprämie an. Das Ziel: Alte Diesel sollen aus dem Verkehr gezogen und verschrottet werden.



Die Marke des jeweiligen Autos ist egal: Die Prämie gelte für Fahrzeughalter eines beliebigen Herstellers, die ein Euro-1- bis Euro-4-Dieselfahrzeug verschrotten und auf einen Volkswagen umsteigen wollen, teilt VW mit. Beteiligt sind bei der Aktion neben VW und Volkswagen Nutzfahrzeuge auch die Konzernmarken Audi, Seat und Skoda.



Wie der Konzern weiter mitteilt, beträgt die Umweltprämie für Neuwagen modellabhängig zwischen 1.500 für einen "Up!" und 8.000 Euro für einen Passat, Arteon, Sharan oder Touareg. Darüber hinaus gilt die neue Wechselprämie für Fahrzeughalter eines beliebigen Herstellers in den 14 von der Bundesregierung klassifizierten besonders belasteten Städten sowie angrenzenden Landkreisen.



Die Wechselprämie wird bei der Inzahlungnahme eines Euro-4- oder Euro-5-Dieselfahrzeugs zusätzlich zum Restwert des Altfahrzeugs gezahlt. Die Wechselprämie für Neuwagen beträgt dabei abhängig vom Modell zwischen 500 und 7.000 Euro. Beide Prämien sind ab sofort bei teilnehmenden Volkswagen-Partnern in Deutschland verfügbar und gelten bis auf Widerruf.



Interessenten können sich unter der Telefon-Hotline 05361-83 89 99 60 über Details informieren. In Kürze soll auch eine Webseite zu den Angeboten online gehen, kündigte VW an.



Ein Unverbindliches Rechenbeispiel zur Wechselprämie: Ein Kunde gibt seinen vier Jahre alten Golf mit Euro-5-Diesel beim Volkswagen-Partner in Zahlung, den er bisher mit einer Monatsrate von 285 Euro finanziert hat. Dafür erhält er einen Inzahlungnahmepreis gemäß DAT- beziehungsweise Schwacke-Liste in Höhe von rund 11.000 Euro, mit dem er die Schlussrate seiner alten und die Anzahlung seiner neuen Finanzierung begleicht. Er entscheidet sich für einen vergleichbaren neuen Golf TDI und erhält dafür zusätzlich 4.000 Euro Wechselprämie. Die Monatsrate seiner neuen Finanzierung liegt bei rund 270 Euro. Damit hat er ohne zusätzlichen Kapitaleinsatz seinen alten Euro-5-Diesel gegen einen neuen Euro-6-Diesel getauscht und spart zusätzlich monatlich 15 Euro durch die niedrigere Finanzierungsrate.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 18.10.2018