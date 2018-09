Dekra und Schwacke: Die Erfolgsstory geht weiter

Die Schwackeliste genießt unter Autofahrern schon fast so etwas wie Kult-Status. Und auch die Prüforganisation Dekra ist weit über die Grenzen des Landes hinaus ein fester Begriff. Kein Wunder also, dass der Fahrzeugdaten-Spezialist und die Kfz-Prüforganisation Dekra seit mehr als 40 Jahren zusammenarbeiten. Und daran wird sich so schnell nichts ändern. Mit einem neuen, erweiterten Dreijahresvertrag wird diese Partnerschaft jetzt fortgeschrieben. Dekra setzt zukünftig zusätzlich auf die onlinebasierten Daten des Programmpaketes SchwackeNet.



Zum Hintergrund: Die Dekra führt Wertermittlungen von Gebrauchtfahrzeugen nicht nur für Privatkunden, sondern auf für gewerbliche Anwendungen durch. Die Sachverständigen der Prüforganisation setzen bei der Begutachtung vor Ort auf den Datenpool von Schwacke, aus dem sich zu praktisch jedem Pkw-Modell auf dem deutschen Markt eine ausstattungs- und laufleistungsabhängige Restwertbestimmung erstellen lässt. Rund 2.500 Dekra-Sachverständige in Deutschland nutzen dabei die Gebrauchtwagendaten von Schwacke.



Mit dem nun zusätzlich vereinbarten Zugriff auf das Programmpaket SchwackeNet2Go, das eine Vielzahl von Funktionen rund um die Gebrauchtwagenbewertung online verfügbar macht, können die Dekra-Sachverständigen ortsunabhängig alle notwendigen Daten für die Wertermittlung abrufen. Neben den Bewertungsdaten stehen im Programmteil SchwackeNet Technik-Daten für die Mietwagenklassen, die Nutzungsausfallentschädigung und den regionalen Mietpreisspiegel zur Verfügung. Die Grundlage des neuen Vertrags zwischen Schwacke und Dekra ist so ausgelegt, dass der Vertrag um weitere Daten und Anwendungen leicht erweiterbar ist, heißt es.

