Den Kult-Roadster zum Targa umgebaut

Die Targa-Version verpasst Mazda MX-5 ein eigenständiges Aussehen. Doch der kultige Sportwagen bleibt dem Konzept des quirligen Zweisitzers treu.

Eine Limousine oder ein Coupé nachträglich „aufzuschneiden“, um daraus ein Cabriolet zu machen, bringt in der Regel keine Ergebnisse, die sich für einen Designpreis eignen. Mazda ging den umgekehrten Weg: Der Sportwagen MX-5 wurde zum Targa-Coupé umgestaltet. Die Jury des international anerkannten Red-Dot-Awards für Produkt Design befand das Ergebnis einer „Best of the Best“-Wertung für würdig.

Eine Diskussion darüber, ob die japanische Spaßkiste als RF- Variante (Retractable Fastback) ein Angriff auf den guten Geschmack ist, wird höchstens unter den Puristen geführt, die das Kultobjekt am liebsten in der Version erhalten würden, die 1989 als freche Kopie des Lotus Elan auf den Markt kam. Doch denen ging schon das Aussehen der aktuell vierten Modellgeneration zu weit weg vom ursprünglichen Blechkleid.

Allen, die vorbehaltlos an den zeitweise geschlossenen MX-5 herangehen, wird auffallen, dass er sich nicht nur weiter vom ursprünglichen Vorbild Elan entfernt, sondern jetzt einem amerikanischen Kultobjekt angenähert hat.

Die lange, geschwungene Frontpartie, das extrem kurze Heck und die weit ausgestellten Kotflügel – vor allem aber die Heckfinnen des Dachs – erinnern an die dritte und für viele schönste Generation der Corvette von Chevrolet, die ebenfalls ein Targa-Coupé war.

Die optischen Anklänge an historische Fahrzeuge kombiniert der MX-5 mit einer uralten Idee des Sportwagenbaus: je leichter das Fahrzeug, desto besser das Leistungsgewicht.

Hier macht der Targa-Ableger einen mess-, aber nicht spürbaren Unterschied von 40 Kilogramm. Das ist das Zusatzgewicht der Konstruktion aus Kunststoff, Aluminium und Stahl, die den Stoffdach-Roadster zum „RF“ macht.

Das feste Dach über dem Kopf gibt es nur für die Ausstattungs- varianten „Premium“ und „Sport“. Es kostet 2600 Euro Aufpreis, gleichgültig, ob man sich für die 131 PS starke Basismotorisierung oder die 1500 Euro teurere 160-PS-Variante des Testwagens entscheidet.

Wer auch gerne mal offen fährt, kann den Mittelteil des Dachs los werden. Der dafür per Knopfdruck ausgelöste Vorgang ist sogar ein kleines Erlebnis.

Zunächst werden die Türfenster ein wenig abgesenkt. Dann heben Elektromotoren das komplette Dach einige Zentimeter an, lösen den mittleren Teil, klappen ihn in zwei ungleichen Hälften zusammen und schieben ihn unter die Finnen. Die senken sich wieder ab. 13 Sekunden vergehen für diese Verwandlungskunst – die man auch im 10-km/h-Kriechtempo ablaufen lassen kann. Und das Beste: Vom Stauvolumen geht nichts verloren.

Da streiten sich die Geister ohnehin, ob 127 Liter überhaupt schon als Kofferraum durchgehen, oder ob das nicht eher ein nach hinten verlegtes Handschuhfach ist.

Eng geschnitten ist der MX-5 nicht nur unter diesem Aspekt. Fahrer und Beifahrer lassen sich in eng geschnittene Sitze plumpsen, die so tief liegen, dass man das Gefühl hat, direkt über den Asphalt zu rutschen. Und genau so soll es auch sein. Der kleine Japaner wird nicht für seine Langstreckenqualitäten gerühmt, sondern für seinen unmittelbaren Kontakt mit der Fahrbahn.

Das fängt schon bei der Lenkung an, an deren Direktheit man sich erst einmal gewöhnen muss. Ein leichter Zupfer am kleinen Lenkrad genügt, um sofort eine Richtungsänderung zu bewirken.

Das ist am Anfang eine recht zappelige Angelegenheit, doch nach wenigen Kilometern hat man sich an die Kurvengier des MX-5 gewöhnt. Er schiebt mit angenehmem Hang zum leichten Übersteuern um die Ecken und erteilt denen Lektionen, die glauben, sie könnten dem agilen Flitzer aufgrund ihrer PS-Stärke über die Landstraße folgen.

Denn was die Motorleistung betrifft, gibt es eindeutig potentere Teilnehmer am Straßenverkehr. Mazda packt einen Vierzylinder-Sauger unter die lange Haube, der bei Drehzahl gehalten werden will. Er hält sich in den unteren Drehzahlregionen deutlich zurück. Erst ab etwa 4500 U/min wacht er auf. Doch zu großer Wucht wird der in zwei Liter Hubraum gepumpte Sprit nie verbrannt. 200 Nm Drehmoment sind das Maximum.

Das reicht immerhin für einen Sprint in nur 7,5 Sekunden auf Tempo 100 und eine Höchstgeschwindigkeit von 215 km/h.

Werte, die nicht annähernd ausdrücken, welchen Spaß man mit dem Roadster haben kann. Und der wird trotz sportlicher Fahrweise nicht einmal beim Verbrauch getrübt. Im Test waren es 7,3 Liter. Der Normverbrauch von 6,6 Litern liegt nur unwesentlich darunter. Das zeigt, dass kleine aufgeladene Motoren dem von Mazda bevorzugten hochdrehenden Sauger nicht unbedingt überlegen sind.

Die Kostenseite ist ohnehin ein erfreuliches Thema. Auch das hat eine mittlerweile fast 30-jährige Tradition. Den Mazda MX-5 RF bekommt man bereits ab 28 490 Euro. Selbst das getestete Fahrzeug mit dem 160-PS-Aggregat liegt noch unter der 30 000-Euro-Grenze. Es steht mit 29 990 Euro in der Preisliste.

