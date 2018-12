Der ADAC macht Fernsehen

Bundesweit bekannt ist bei den Fußball-Fans vor allem der TV-Kanal des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern München. Dort gibt es alle Informationen rund um Stars wie Manuel Neuer oder Thomas Müller. Jetzt gibt es in der bayerischen Hauptstadt einen weiteren Fernsehkanal. Denn was bei den Kicker so gut funktioniert, das kann beim größten Automobilclub Europas nicht schiefgehen.



Das jedenfalls scheinen sich die Verantwortlichen des ADAC zu denken und gehen ab sofort mit dem eigenen Fernsehkanal ADAC TV auf Sendung. Auf der Streamingplattform waipu.tv sollen die Zuschauer Informationen rund um die Themen Mobilität, Reise und Freizeit sowie Autotests und Motorsport erhalten. ADAC TV ist über Waipu.tv auf stationären und mobilen Endgeräten zu empfangen, heißt es.



In dem neuen Fernsehkanal will der ADAC drängende Fragen beantworten? Zum Beispiel: Wie wechselt man Reifen richtig? Oder: Wie werden Kindersitze, Winterreifen oder Fahrradbeleuchtung getestet? Aber auch die Rubriken Lifestyle und Motorsport kommen nicht zu kurz. Verraten wird, welche Sehenswürdigkeiten man in europäischen Metropolen wie London, Paris oder Rom gesehen haben sollte oder wie das aktuelle Rennwochenende im ADAC GT Masters verlaufen ist.



Das neue Angebot ist im kostenlosen TV-Paket von waipu.tv enthalten. Zusätzlich sind alle Inhalte in der Mediathek auf Abruf verfügbar, teilt der Automobilclub mit. So lassen sich Beiträge zu jeder Zeit überall genießen. Unter den Kategorien ADAC-Autotest, Deutsche Rallye-Meisterschaft, ADAC How to (mit JP Kraemer), ADAC GT Masters, ADAC Formel 4, Info, Test & Rat, ADAC Klassik und Reisen soll jeder Zuschauer sein ganz persönliches ADAC-Mobilitätsprogramm im Bewegtbildformat finden.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 18.12.2018