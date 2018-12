Der „Cactus“ sticht aus der Masse heraus

Die eigenwillige Modellvariante des Citroën C 4, der Cactus, ist alles andere als Standard, hat ein peppiges Design und bietet ein gutes Verhältnis aus Preis und Leistung.

Pfiffig, cool, modern und originell. Der Citroën C 4 Cactus sticht nach wie vor aus der Masse des automobilen Einheitsbreis heraus. Mit einem mutigen Design, knalligen Farben und einem cleveren Konzept hat sich die Kompaktlimousine am Markt etabliert. Die neue Generation knüpft nahtlos an den Auftritt des Vorgängers an. Allerdings haben die Designer beim neuen Modell in puncto Extravaganz nicht noch einen drauf gesetzt, sondern mit Maß und Ziel an der Optik gefeilt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Es wirkt nicht überladen mit außergewöhnlichen Details. Stattdessen versprüht es nun eine Mischung aus jugendlicher Frische, dezenter Sportlichkeit und einem schönen Schuss Eleganz.

Junge und junggebliebene Autofahrer stehen dabei weiterhin ganz oben im Beuteschema des Cactus. Bei Citroën hat man dabei nicht vergessen, dies auch bei den Kaufpreisen zu berücksichtigen, denn das Budget der Zielgruppe ist in der Regel eher knapp bemessen. Allerdings ist das neue Modell ein ganzes Stück teurer geworden als es beim Vorgänger der Fall war. Vor zwei Jahren lag der Einstiegspreis noch bei günstigen 13 990 Euro. Diese Zeiten sind vorbei, denn unter 17 490 Euro ist der Cactus nun nicht mehr zu haben.

Dafür bekommt man aber auch ein Fahrzeug, bei dem in allen Bereichen eine ordentliche Schippe drauf gepackt wurde. Optisch, aber auch mit Blick auf Leistung, Fahrwerte, Materialanmutung, Verarbeitung sowie Sicherheits- und Komfortausstattung. Unter dem Strich ein stimmiges Gesamtpaket also.

Der neue Citroën C4 Cactus sticht durch eine breitere, wuchtigere und auch ausdrucksstärkere Frontpartie ins Auge. Überarbeitet wurden ebenso die Flanken und das großzügig gestaltete Heck mit neuen LED-Rückleuchten mit 3D-Effekt.

Charakteristisch für den Cactus sind nach wie vor die sogenannten „Airbumps“. Doch hat Citroën deren Design-Dominanz deutlich reduziert und die Gesamtansicht des Fahrzeugs wieder mehr in den Mittelpunkt gestellt. Beim Vorgänger dominierten die eigenwilligen, als Aufpralldämpfer fungierenden Luftkapseln noch die Seitenansicht, denn sie waren großflächig auf die beiden Türen platziert.

Die schützenden Elemente, die Macken und Kratzer beim Öffnen der Türen zumindest reduzieren können, wandern nun in den unteren Bereich der Karosserie, um mit der Optik einer Kompaktlimousine zu harmonieren. In Kombination mit weiteren Elementen rund um das Fahrzeug entsteht so eine Art Schutzgürtel, der laut Citroën maßgeblich zur Verringerung von Reparaturkosten beiträgt.

Dem Gesamtauftritt des Cactus tut die Veränderung gut. Der Wagen wirkt nicht länger wie ein hippes „Gummigeschoss“, sondern glänzt mit ausgeglichenen Proportionen und vollen Flächen.

Die Karosserie steht dabei ganz natürlich auf den Rädern, die gezielt weit außen in den Ecken platziert sind. Dank eines Radstands von 2,60 Metern überzeugt der Cactus durch einen großzügigen Innenraum auf allen Plätzen. Kurze Übergänge tragen zum agilen, wendigen Charakter im Stadtverkehr bei. Von den kompakten Außenmaßen her (Länge 4,17 Meter, Breite 1,71 Meter) erfüllt der Wagen die Ansprüche der Welt der Kompaktlimousinen. Dabei fühlt er sich in der Stadt genauso zu Hause wie auf großer Reise.

Seinen Beitrag dazu leistet der großzügige und bequeme Innenraum. Hier finden bis zu fünf Personen gut Platz und kommen in den Genuss eines modernen, aber auch puristischen Ambientes. Gut verarbeitete Materialien, klare Formen und ruhige Farben sorgen für Komfort.

Zentrales Element ist der Sieben-Zoll-Touchscreen, der über der Mittelkonsole zu schweben scheint. Er umfasst alle Bedienelemente. Ein echtes „Highlight“ ist das Panorama-Glasdach (490 Euro Aufpreis). Dank thermischer Schutzfunktion lässt es zwar Licht herein, jedoch keine Hitze.

Ein Ausbund an Vielseitigkeit ist der Cactus in puncto Individualisierung, denn es gibt ihn in 31 Außenvarianten. Allein neun Außenlackierungen stehen zur Wahl, darunter Polar-Weiß, Platinum-Grau, Aden-Rot, Smaragd-Blau und Deep-Purple. Darüber hinaus heben vier Style-Pakete Persönlichkeit und Eleganz noch stärker hervor: Schwarz, Silber, Weiß und Rot. Die gekonnt dosierten farblichen Akzente bilden einen gelungenen Kontrast mit der Karosserie und bringen den „Airbump“ im unteren Bereich der Türen und der Frontschürze zur Geltung.

Ein Blick auf die Motorenpalette: Den Einstieg bildet der Benziner PureTech 110 Stop&Start mit Fünfgang-Schaltgetriebe (ab 17 490 Euro). Im Test erwies er sich als bodenständig und glänzte mit erfreulich hoher Laufruhe und moderatem Trinkverhalten. Wahlweise ist dieser Motor mit einem Sechsgang-Automatikgetriebe (1650 Euro) gekoppelt. In der leistungsstärksten Turbovariante PureTech 130 Stop&Start mit Sechsgang-Schaltgetriebe kostet der Cactus ab 20 190 Euro. Einstiegsdiesel ist der BlueHDi 100 Stop&Start mit Fünfgang-Schaltgetriebe (ab 20 790 Euro).

