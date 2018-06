Der Ceed will die Pole Position zurück

Anzeige

Die Verkäufe des Kia cee’d sind im vergangenen Jahr deutlich hinter denen des Sportage zurück geblieben. Nun hat der koreanische Hersteller die dritte Generation des Kompaktfahrzeugs vorgestellt.

Der neue Ceed – unter dem Namen firmiert das Auto jetzt – soll mit neuen Technologien und Motoren, agilerem Fahrverhalten, neuen Design-Ideen und einem modernen Interieur im hart umkämpften C-Segment die Kunden überzeugen und bei den Verkäufen die Pole Position zurückgewinnen. Er wird bereits am 30. Juni zu den Händlern in Deutschland kommen, am 29. September geht der Kombi („Sportswagon“) an den Start. Und Anfang Januar wird wohl die futuristische „Shooting Brake“-Version des Ceed in den Handel gehen, ein Coupé, das sich eng an das bei der IAA gezeigte Concept-Car anlehnt. 2019 wird der Ceed zudem mit einem 48-Volt-Mildhybridsystem erhältlich sein. Weitere Ableger sind in der Pipeline.

Der Ceed kommt in fünf Ausstattungslinien. In der Einstiegsvariante „Attract“ ist er schon für 15 990 Euro zu haben. Das sind 1000 Euro mehr als das Vorgängermodell. Die fast komplett ausgestattete Platinum-Version kostet ab 30 790 Euro. 40 Prozent der Käufer werden sich nach der Erwartung von Kia in Deutschland für diese und die nächst niedrige Variante „Spirit“ entscheiden. Heerscharen von Journalisten aus ganz Europa gaben sich bei der Vorstellung der dritten Generation des Ceed an der portugiesischen Algarve die Klinke in die Hand – bei Kia wurde die Einführung des neuen Kompakten hoch gehängt. Der Ceed wurde auf die Kurvenstrecken im gebirgigen Hinterland geschickt und musste sich auf dem Formel 1-tauglichen Autódromo Internacional do Algarve beweisen – beides mit ausgesprochen guten Ergebnissen.