Der Ducato macht das Dutzend voll

Reisemobile sind auf dem Vormarsch. Das ist für die Spezialisten von Fiat keine Überraschung. Denn mit dem Ducato mischen die Italiener in dieser Fahrzeug-Kategorie seit Jahren kräftig mit. Bereits zum zwölften Mal in Folge wurde das Erfolgsmodell von Fiat Professional jetzt von den Lesern der Fachzeitschrift "promobil" als "Bestes Reisemobil-Basisfahrzeug" ausgezeichnet.



Basis-Fahrzeuge für Reisemobile machen einen erheblichen Teil der Gesamtproduktion des Ducato aus, teilt der Autobauer mit. Auch das dreimillionste Exemplar, das 2018 vom Band im italienischen Produktionswerk rollte, wurde zum Wohnmobil ausgebaut. Grundstein des Fiat Ducato sei die Strategie, das Fahrzeug schon bei der Entwicklung als Plattform für Ausbauten zu konzipieren, heißt es.



Der Fiat Ducato wird seit mehr als 37 Jahren im Werk Sevel Sud im italienischen Val di Sangro hergestellt. Das größte Werk für leichte Nutzfahrzeuge in Europa steht auf einer Fläche von über 1.200.000 Quadratmeter. Seit Präsentation der ersten Modellgeneration 1981 wurde der Ducato weiter verbessert. Der Transporter hat sich zu einem Trendsetter gemausert, der heute in mehr als 10.000 Varianten produziert und weltweit in mehr als 80 Ländern verkauft wird. Mal schauen, ob sich bei der nächsten Leserwahl die "13" als Glückszahl für den Bestseller entpuppt.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 14.01.2019