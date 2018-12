Der kommt durch: Sprinter jetzt mit 4x4-Antrieb

Die Jahreszeit passt ja bestens: Jetzt kann die dritte Generation des Mercedes Sprinter auch mit Allradantrieb geordert werden, die Preisliste startet bei 46.272 Euro für einen Kastenwagen mit Standard-Radstand und 42.652 Euro für ein Fahrgestell - jeweils plus Mehrwertsteuer.



Laut Mercedes Cars and Vans eignet sich der 4x4-Sprinter für den Einsatz auf verschneiten Passstraßen genauso wie für provisorische Baustraßen. Der Allradantrieb wird im Stand oder bis 10 km/h per Schalter aktiviert. Im normalen Fahrbetrieb verteilt sich der Antrieb im Verhältnis von 35:65 auf Vorder- und Hinterachse. Wird mehr gefordert, greift die elektronische Traktionsregelung 4ETS ein. Sie bremst durchdrehende Räder automatisch ab und erhöht gleichzeitig die Antriebskräfte an den Rädern mit guter Traktion. "Der automatische Bremseneingriff mittels 4ETS kann die Wirkung von bis zu drei Differenzialsperren ersetzen: der Längs-, Hinterachs- und Vorderachssperre", so ein Firmensprecher.

