Der Macan wird vollelektrisch

Dass die nächste Macan-Generation in Leipzig vom Band laufen soll, stand schon seit Mitte 2018 fest. Doch jetzt entschied der Porsche-Aufsichtsrat: Das wird eine vollelektrische Baureihe. Der Start ist für Anfang des nächsten Jahrzehnts geplant.



Laut Porsche-Chef Oliver Blume werden mehr als sechs Milliarden Euro in die Elektromobilität investiert, bis 2025 könnte bereits jedes zweite Neufahrzeug von Porsche einen E-Antrieb haben. Denn, so Blume: "Elektromobilität und Porsche passen perfekt zusammen. Nicht nur wegen der Effizienz, sondern vor allem auch wegen der sportlichen Eigenschaften."



Verbrenner-Fans können aber beruhigt sein: In den nächsten zehn Jahren setzt die Marke auf einen Mix aus weiter optimierten Benzinmotoren, Plug-in-Hybridmodellen und rein elektrisch betriebenen Sportwagen.



Der nächste Macan wird wie der Ende 2019 debütierende Taycan und sein Derivat, der Taycan Cross Turismo, über 800-Volt-Technologie verfügen. Er basiert auf der mit der Audi entwickelten PPE-Architektur (Premium Platform Electric).

27.02.2019