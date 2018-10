Der neue Baby-Benz ist da

Früh übt sich, was ein Mercedes-Fahrer werden will. Mit dem neuen Mercedes-Benz Kinderwagen Avantgarde von Hartan werden dem Nachwuchs sozusagen Stilbewusstsein und Fahrgefühl in die Wiege gelegt. Hier treffen ergonomische Funktionalität, geprüfte Sicherheit und innovative Materialien auf eine moderne, sportliche Optik, die in enger Abstimmung mit dem Designbereich von Mercedes-Benz entwickelt wurde.



Besonderer Clou sind die 5-Doppelspeichen-Räder im AMG-inspirierten Design, inklusive Luftkammerbereifung und einstellbarer Federung. Hersteller der neuen Edition ist das deutsche Familienunternehmen Hartan aus dem fränkischen Gestungshausen, das seit den 1950er Jahren hochwertige Kinderwagen "made in Germany" produziert.



Damit hat sich Mercedes-Benz mit einem ausgewiesenen Spezialisten für Kindermobilität zusammengetan, der ähnlich wie der Automobilhersteller für innovative, komfortable und verlässliche Produkte mit dem gewissen sportlichen Extra steht. Und wie auf der Straße steht auch auf Gehwegen und in Parks Sicherheit an erster Stelle: Wie alle Produkte von Hartan entspricht auch der Mercedes-Benz Kinderwagen Avantgarde höchsten Anforderungen in Sachen Materialauswahl sowie Fertigungsqualität und trägt das TÜV-Prüfsiegel.



Der Mercedes-Babyflitzer zeichnet sich durch ein geringes Eigengewicht aus, das aus der Kombination eines Aluminiumgestells mit nur 8,9 Kilo mit einer stylischen, 4,1 Kilo leichten Sitzeinheit resultiert. Durch das wendige Fahrwerk mit Solight Ecco-Luftkammerbereifung lässt sich der Kinderwagen mühelos in jedem Gelände bewegen. Solight Ecco ist zudem ein Material, das dank seiner geringen Dichte sehr leicht und, weil keinerlei Weichmacher oder PAK enthalten sind, besonders umweltfreundlich ist. Feststellbremse, Teleskopschieber sowie ein Gepäckfach sind weitere praktische Features der Sterne-Konstruktion.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 29.10.2018