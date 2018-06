Der neue Kia Ceed rollt zum Händler

Anzeige

Die dritte Generation des Kia Ceed ist fertig und auf dem Weg zum Händler. Ab dem 30. Juni 2018 blitzt der in Europa gefertigte Bestseller in den Schaufenstern. Auch die dritte Auflage des Ceed ist ein Kompaktwagen für die sogenannte "Community of Europe, with European Design" - die Anfangsbuchstaben dieses Slogans ergeben das Wort "Ceed". Das Modell wird in Deutschland designt und entwickelt und im slowakischen Kia-Werk Zilina produziert.



Alle Benziner und Diesel besitzen eine Abgasreinigung sowie Stauassistenten und weitere elektronische Helfer. Die Preise beginnen bei 15.990 Euro. Darin enthalten ist eine siebenjährige Herstellergarantie.



