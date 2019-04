Der neue Kia e-Soul: Hochspannung garantiert

Wer den neuen Kia Soul mit Benzinmotor kaufen möchte, bekommt beim Händler seines Vertrauens ein freundliches, aber bestimmendes Kopfschütteln zu sehen. Denn das Crossover-Modell wird in Europa künftig ausschließlich mit Elektroantrieb angeboten. Die Strategie ist mit einer Namensänderung verbunden: Als Vollzeit-Stromer heißt der Koreaner fortan "Kia e-Soul". Jetzt startet der Vorverkauf, die Preise beginnen bei 33.990 Euro.



"Kia gehört mit seiner wachsenden Palette an Mildhybrid-, Vollhybrid-, Plug-in-Hybrid und Elektrofahrzeugen zu den weltweit führenden Anbietern von Autos mit elektrifiziertem Antrieb", sagt Steffen Cost, Geschäftsführer von Kia Motors Deutschland. "2018 hatte jeder achte in Deutschland verkaufte Kia einen teil- oder vollelektrischen Antrieb. Der neue Kia e-Soul wird dazu beitragen, diesen Anteil weiter zu steigern."



Der e-Soul ist in zwei Antriebsvarianten erhältlich. Das kraftvollere Modell mit 64-kWh-Batterie und 150 kW/204 PS kommt laut Kia auf eine kombinierte Reichweite von 452 Kilometern (Durchschnittsverbrauch 15,7 kWh je 100 km). Laut Hersteller soll das Fahrzeug im City-Zyklus bis zu 648 Kilometer mit einer Batterieladung zurücklegen.



Das Basismodell mit 39,2-kWh-Akku und 100 kW/136 PS hat eine kombinierte Reichweite von 276 Kilometern, heißt es. Im City-Zyklus sollen es 407 Kilometer sein. Über den serienmäßigen Schnellladeanschluss lassen sich die Batterien an einer 100-kW-Station in 54 Minuten von 0 auf 80 Prozent aufladen, verspricht der Autobauer.



Der e-Soul wird in den Ausführungen Edition 7, Vision und Spirit angeboten. Die Basisversion hat LED-Scheinwerfer, Audiosystem mit 7-Zoll-Touchscreen, Smartphone-Integration, Klimaautomatik und Smart-Key an Bord. Der Einstiegspreis von 33.990 Euro bezieht sich auf die 100-kW-Version in der Basisausführung Edition 7. Die 150-kW-Variante des e-Soul Edition 7 kostet 37.790 Euro.



