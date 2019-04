Der neue Mini-Mann: modisch und modern

Die Marke Mini geht mit der Mode - und sie macht Mode. Das lässt sich auch vom neuen Chef des Autobauers behaupten. Denn Bernd Körber, der seit 1. April 2019 die Marke Mini leitet, kommt auf den ersten Blick wie ein Dressman aus einem Hochglanzkalender daher: perfekt gestylt, immer am Puls der Zeit. Oder wie Großmutter sagen würde: geschniegelt und gebügelt.



Zuletzt war Bernd Körber verantwortlich für Strategie und Management bei BMW. Jetzt kehrt der 44-jährige zu der britischen Marke zurück, die er schon seit seinem Einstieg bei der BMW Group 2003 mit geprägt hat. Damals war Körber im Mini-Markenmanagement zunächst in der Planung und anschließend im Produktmanagement tätig und leitete schließlich das internationale Markenmanagement.



"Mit Bernd Körber konnten wir einen erfahrenen Kenner der Marke Mini gewinnen", sagt Pieter Nota, Vorstand der BMW AG für Kunden, Marken und Vertrieb. "Ich freue mich darauf, gemeinsam mit ihm Mini in eine elektrische, sportliche und urbane Zukunft zu führen."

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 08.04.2019