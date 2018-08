Der Profi-Ratgeber für den Wohnmobil-Kauf

Anzeige

Auch wenn die Verlockung noch so groß ist: Der Spontan-Kauf auf dem am 25. August startenden Caravan-Salon in Düsseldorf ist definitiv nicht die richtige Art und Weise, sich ein Wohnmobil oder einen Wohnwagen zuzulegen. Dieser Schritt sollte nämlich ganz exakt geplant werden, rät das Fachmagazin Promobil. Schließlich geht es dabei um viel Geld.



Drum prüfe, wer sich langfristig bindet: Erst ein Probecampen etwa mit einem Mietmobil zeigt, welche Ansprüche man an das eigene Fahrzeug hat, was wichtig ist und was nicht. Große Bedeutung hat die Anzahl der Betten. Für spontane Besuche sollte zumindest ein zusätzliches umbaubares Bett vorhanden sein. Außerdem ist die ausreichende Anzahl von sicheren Gurtplätzen ein entscheidender Faktor.



Was muss die Wohnung auf Rädern unbedingt haben? Spezielle Ausstattungspakete etwa auf Messen locken oft mit reichhaltigem Zubehör zum günstigen Preis. "Doch meist braucht man die Extras gar nicht", wissen die Promobil-Profis. Sie raten zu einer schon vor dem Messebesuch erstellten Wunschliste für individuelle Extras als Hilfestellung bei der Suche nach dem richtigen Angebot. Das benötigte Zubehör ordert man am besten direkt ab Werk, weil das Fahrzeug dort entsprechend ausgelegt werden kann. Auch nicht gerade unwichtig: die Führerscheinklasse und das Fahrzeuggewicht. Denn nur Camper bis zu 3,5 Tonnen dürfen mit dem nach 1999 gemachten B-Führerschein bewegt werden. Für schwerere Brummer ist ein C1-Führerschein nötig. Dabei stoßen 3,5-Tonner oft schnell an ihre Zuladungsreserve. "Möglicherweise hilft nur noch die Auflastung, um auch das Gepäck noch mitnehmen zu können", heißt es bei den Camper-Experten.



Eine weitere Voraussetzung für die Auswahl: Der nächste Händler fürs Wunschmobil muss gut erreichbar sein. Und weil bis zur Auslieferung des bestellten Reisemobils ein Jahr und mehr vergehen kann, sollte man sich den beim Kauf genannten Liefertermin genau wie weitere Absprachen schriftlich bestätigen lassen.