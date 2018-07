Der Reifen-Flüsterer

Anzeige

Das Pirelli Noise Cancelling System (PNCS) sorgt für den guten Ton auf der Straße. Jaguar nutzt ihn für den elektrischen I-Pace, Audi für die noblen Modelle A6 und A7. Vor fünf Jahren noch angesiedelt in einer Marktnische, kamen die Pirelli Reifen mit der innovativen Technologie zuerst bei den Modellen Audi RS6 und Audi RS7 in der Erstausrüstung zum Einsatz. Jetzt ziehen viele Premium-Hersteller nach.



Etliche renommierte Automobilhersteller verwenden Pirelli Sommer-, Winter- und Ganzjahresreifen mit dem PNCS für die Erstausstattung unterschiedlicher Modelle. Dazu gehören noch der Mercedes CLS und Volvo XC60. Auch der Bentley GT und der McLaren 720S aus dem Prestige-Segment werden mit diesen speziellen Produkten ausgestattet. Inzwischen ist die Zahl der Homologationen für Pirelli PNCS-Reifen auf insgesamt 100 angewachsen, teilt der italienische Hersteller mit.



Was leistet das PNCS? Während ein Reifen auf der Fahrbahn rollt, schwingt die in den Reifenhohlräumen enthaltene Luft. Dadurch entsteht eine sogenannte Hohlraum-Resonanzschwingung. Diese Resonanz wird in den Fahrgastraum übertragen. Das PNCS reduziert dieses Phänomen hörbar. Dazu wird in den Reifen ein von Pirelli entwickelter Polyurethanschwamm eingesetzt. Er absorbiert die Schwingungen, was den Geräuschpegel im Fahrgastraum im Vergleich zu Standard-Reifen um zwei bis drei Dezibel senkt.