Der Stern und seine "Follower"

Soziale Netzwerke haben auch für Autobauer eine enorme Bedeutung. Klar: Die "Follower" von heute sind die Käufer von morgen. Und deshalb ist Mercedes-Benz so stolz auf ein "außergewöhnliches Jubiläum" auf Instagram: Denn die Marke mit dem Stern hat nach eigenen Angaben die magische Grenze von einer Milliarde "Likes" geknackt. Die Unterstützung von Fans und Followern wird mit einer Foto-Ausstellung im Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart gewürdigt, auf der die Highlights der Social-Media-Aktivitäten des Herstellers gezeigt werden.



Darüber hinaus können Besucher der Foto-Ausstellung sich die besten Postings ansehen. Die Ausstellung läuft vom 5. bis zum 31. Januar 2019. Rund 20 großformatige Drucke öffnen für die Besucher die Tore in die Welt von Instagram. Sie werden unter anderem umrahmt vom Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet und dem Mercedes-AMG GT Edition 501, zwei der bei den Fans auf Instagram beliebtesten Fahrzeuge.



Seit 2012 ist Mercedes bei Instagram aktiv. Im Schnitt erhält der Autobauer einer Analyse zufolge 27,6 Millionen "Likes" pro Monat auf dem globalen Instagram-Kanal @mercedesbenz. Weltweit folgen sogar über 35,66 Millionen Fans den offiziellen Mercedes-Benz-Accounts des Online-Foto- und Videodienstes.



"Unsere konsequente Multi-Channel-Strategie zeigt erneut Erfolge", so Natanael Sijanta, Leiter Marketingkommunikation Mercedes-Benz Cars. "Um unsere Follower zu begeistern und sie zu unterhalten, setzen wir auf einen Mix aus Marken- und User-Generated-Content, also von Nutzern erstellten Inhalten", erklärt Sijanta. Dabei stehe die Zusammenarbeit mit Influencern ebenso wie die Kuratierung der Fan-Inhalte im Vordergrund. "Wir setzen auf Themen, die für unsere Zielgruppen attraktiv und relevant sind. So können wir unsere Botschaften spannend verpackt adressieren."

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 22.11.2018