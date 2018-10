Der Weg zur autonomen Mobilität ist noch weit

Die Zukunft des Automobils ist autonom. Offen ist allerdings, bis wann Systeme in privat genutzten Pkw vorhanden sind, die für alle Menschen neue Mobilitätsoptionen eröffnen und den Verkehr effizienter, komfortabler und vor allem sicherer machen. Der ADAC hat das Prognos-Institut beauftragt, einen Blick in die Kristalkugel zu werfen.



Die aktuelle Studie unterstellt dabei, dass Automatisierungsfunktionen ab 2020 zuerst für den Autobahnverkehr angeboten werden. Bis zum Jahr 2050 könnten dort etwa 40 Prozent aller gefahrenen Kilometer automatisiert absolviert werden. Allerdings wird auf Autobahnen nur ein Drittel der Fahrleistungen erbracht. Zudem sind die Autobahnen laut Statistik schon heute die sichersten Straßen Deutschlands. Der Anteil der Verkehrstoten ist beispielsweise mit zwölf Prozent relativ gering.



Systeme, die auf allen Straßenarten funktionieren, kommen laut Studie erst deutlich später auf den Markt. Gerade auf Landstraßen würden Automatisierungsfunktionen jedoch die größte Wirkung entfalten. Hier wird knapp die Hälfte der Fahrleistungen erbracht, es sind aber auch mit einem Anteil von 60 Prozent die meisten Verkehrstoten zu beklagen. Entsprechende Systeme für Landstraßen werden vermutlich erst gegen 2040 verfügbar sein. Ihre Verbreitung im Bestand ist somit bis 2050 noch gering.



Da vor allem auf Landstraßen schwere Unfälle passieren, also dort, wo die Automatisierung bis 2050 noch kaum greifen kann, ist das Potenzial des automatisierten Fahrens für die Verkehrssicherheit bis dahin geringer als allgemein erwartet wird. Fazit: Der Weg zum autonomen Automobil ist noch weit.



Und wer weiß: Vielleicht gibt es ja in 30, 40 oder 50 Jahren gar keine Autos im herkömmlichen Sinne mehr. Dann sind möglicherweise Lufttaxis die gängige Art der Fortbewegung. Doch das ist eine andere Geschichte ...

