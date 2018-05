Der zweimillionste Fiat 500 aus Polen

Anzeige

Fiat feiert einen weiteren Meilenstein mit seinem kleinsten Modell. Im polnischen Tychy lief jetzt das zweimillionste Exemplar des in dieser Produktionsstätte fabrizierten Cinquecento vom Band. Der 500C Collezione in der Zweiton-Lackierung Primavera und mit dem Zweizylinder-Benziner TwinAir Turbo mit 63 kW/85 PS geht an einen italienischen Kunden.



Der seit 2007 gebaute Fiat 500 wird aktuell in mehr als 100 Ländern verkauft. Über 80 Prozent der produzierten Exemplare gehen an Käufer außerhalb Italiens. Die Produktion in Tichy startete ebenfalls 2007. Mit einer Jahreskapazität von mehr als 200.000 Einheiten für die Marken Fiat und Abarth ist die polnische Dependance eine der modernsten von Fiat Chrysler Automobiles (FCA).