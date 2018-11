Design: Große Oper mit dem Skoda "Scala"

Autobauer Skoda schärft sein Profil. Mit dem Design des "Scala" präsentiert sich die tschechische VW-Tochter stylisch. Große Oper sozusagen - reif für die Mailänder Scala. Moderner, sportlicher und vor allem emotionaler: Mit dem neuen Modell Scala hält die nächste Entwicklungsstufe der Skoda-Formensprache erstmals Einzug in ein Serienfahrzeug.



Dabei vollzieht die tschechische Traditionsmarke eine kontinuierliche Evolution statt einer Revolution. Die ursprüngliche DNA wurde bereits um kristalline Elemente erweitert, sie zitieren die Tradition der tschechischen Glaskristallkunst. Nun setzt man neue Akzente mit einem Zusammenspiel von Funktion und Emotion: "Simply Surprising". Zugleich pflegen die neuen Fahrzeuge perfekt den Wertekanon der Marke, den der Begriff "Smart Understatement" zusammenfasst.



"Unsere neue Designsprache ist flüssiger, dynamischer und vor allem emotionaler", sagt Chefdesigner Oliver Stefani. "Damit wollen wir mehr Menschen erreichen und ansprechen. Unser Ziel ist es, dass Kunden sich nicht nur für einen Skoda entscheiden, weil er praktisch ist, viel Platz und ein außergewöhnliches Preis-Leistungsverhältnis bietet, sie sollen auch das Design lieben und eine besondere emotionale Beziehung zu ihrem Fahrzeug haben." Karl Neuhold, Leiter Exterieurdesign bei Skoda, ergänzt: "Ein Skoda weckt jetzt auch mit seiner Optik Begehrlichkeiten und dank der perfekten Proportionen mit langen Fahrzeugkabinen bleibt unser markentypisches großzügiges Platzangebot, für das jeder Skoda bekannt ist, erhalten.



Bei der neuen Designsprache fällt direkt die Gestaltung des Kühlergrills ins Auge. In seiner markanten sechseckigen Form steht er aufrechter und sorgt für einen authentischen Auftritt. Eine charakteristische Tornadolinie, die sich an der Seite entlangzieht und das Fahrzeug optisch streckt, soll die Sportlichkeit und Dynamik unterstreichen. Kristalline Elemente finden sich an flachen Frontscheinwerfern mit klaren Glasflächen und an scharf gezeichneten Heckleuchten in L-Form. Neues, selbstbewusstes Symbol der nächsten Evolutionsstufe des Designs ist der Skoda-Schriftzug in Einzelbuchstaben mittig auf der Heckklappe.



So kann man stilecht an der Oper vorfahren. Vielleicht gibt es ein tschechisches Werk, zum Beispiel "Rusalka".

