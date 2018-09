Deutsche Berührungsangst mit neuartiger Mobilität

Bekannt sind den Deutschen Mobilitätstrends durchaus. Doch zwischen Theorie und Praxis liegen Welten. Die Nutzungsrate der im Rahmen einer aktuellen Studie der Allianz Global Assistance untersuchten Mobilitätslösungen liegt immer unter 50 Prozent. Insbesondere im Falle des Space-Sharing-Anbieters Airbnb ist das Ergebnis der Studie überraschend: 58,8 Prozent kennen das Angebot, aber nur 26,8 Prozent nehmen dieses tatsächlich in Anspruch.



Die Studie zeigt außerdem: Männer sind für Trends offener. Mehr als die Hälfte können sich Autonomes Fahren, Smart Home und "Back to basic" (Reisen ohne Technik) vorstellen. Die deutschen Frauen sind hingegen deutlich vorsichtiger und gegenüber neuen Mobilitätslösungen skeptisch eingestellt. Hinzu kommt, dass Wissen und Nutzungsverhalten sich mit zunehmendem Alter ändern. Während beispielsweise 87 Prozent der 18- bis 29-Jährigen über die Vorteile von Car-Sharing-Angeboten Bescheid wissen und fast die Hälfte (47,8 Prozent) diese auch verwenden, haben nur 60,4 Prozent der Deutschen über 49 Jahre je davon gehört. Nur 31,3 Prozent dieser Altersklasse spielen mit dem Gedanken, solche Angebote wahrzunehmen.



Unterdessen ist es für 57,8 Prozent der Befragten denkbar, mit einem E-Fahrzeug zu fahren, doch aktuell bedienen sich nur 4,2 Prozent dieser Art der Fortbewegung. Vorzugsweise handelt es sich dabei um ein Elektro-Auto (59,1 Prozent), an zweiter Stelle folgen E-Bikes (27,9 Prozent). Insgesamt tut sich noch jeder Fünfte mit diesem Trend schwer: 21,2 Prozent geben an, von einer Nutzung abzusehen. 16,8 Prozent sind noch unentschlossen.



Im Gegensatz zur E-Mobilität, deren Nutzung die meisten in Betracht ziehen, äußern 62 Prozent der Deutschen Bedenken gegenüber einem weiteren Mobilitätstrend: dem Autonomen Fahren. Lediglich 38 Prozent möchten von dieser Technik Gebrauch machen. Auch hier zeigt sich ein deutlicher Altersunterschied: Je älter die Befragten, umso zurückhaltender sind sie. Bei den 18- bis 29-Jährigen können sich noch etwa die Hälfte der Befragten vorstellen, ein selbstfahrendes Auto zu nutzen (51,1 Prozent). In der Altersklasse über 49 Jahren sind es dagegen nur noch 26,3 Prozent.

