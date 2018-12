Deutschland sucht den Rallye-Star

Der ADAC fördert weiter den Rallye-Nachwuchs. In allen sieben Rennen der Deutschen Rallye-Meisterschaft (DRM) und des ADAC Rallye Masters werden Junioren an den Start gehen.



Der neue ADAC Rallye Cup ersetzt den bisherigen ADAC Opel Rallye Cup und ist mit rund 100.000 Euro dotiert - ein erfolgreicher Förderpilot wird für die Folgesaison 2020 einen Opel Adam R2 plus Ersatzteilpaket erhalten. Saisonstart ist am 8. März 2019 bei der ADAC Saarland-Pfalz Rallye.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 17.12.2018