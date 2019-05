Deutschlands bestes Taxi ist ein Schwede

Das beste Taxi Deutschlands kommt aus Schweden: Der Volvo V90 hat sich beim großen Vergleichstest des Fachmagazins "Taxi heute" gegen die Konkurrenz durchgesetzt.



14 aktuelle Modelle von zehn Marken in den drei Kategorien Limousine/Kombi, SUV/Van sowie Großraum/Kleinbus standen zur Wahl. Insgesamt 40 Taxi-Unternehmer haben die Modelle auf ihre Alltagstauglichkeit überprüft.



Beurteilt wurden die Modelle in den Kategorien Wirtschaftlichkeit, Funktionalität, Komfort und Emotion. Der Volvo V90 war das am höchsten bewertete Fahrzeug über alle Kriterien und Fahrzeugklassen hinweg und darf sich nun das beste Taxi des Jahres 2019 nennen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 28.05.2019