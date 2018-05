Die Auto-Tür als Pforte zu mehr Komfort

Anzeige

Durch gut verschlossene Türen und Fenster kommt keine unangenehme Zugluft mehr ins Auto. Auch Geräusche von außen sind gemindert. Moderne Türen halten besonders dicht. Fahrzeughersteller sehen hierbei wichtige Komfortthemen für die Kundenzufriedenheit.



Zulieferer Magna hat mit der Entwicklung des Türschließsystems "Comfort+" jetzt eine neue Pforte zu mehr Fahrkomfort aufgestoßen. Zur Technik: Die Mechanik des Systems verwandelt die übliche Gleitreibung, die beim Schließen oder Öffnen entsteht, in eine Rollreibung. Der Vorteil: Dadurch wird der Kraftaufwand, der bei den Türbewegungen aufgewendet werden muss, deutlich reduziert. Verglichen mit konventionellen Türschließsystemen sinkt der Kraftaufwand um 40 bis 60 Prozent, verspricht der Hersteller.



Das Plus beim Comfort+: Die Herabsenkung des Aufwands beim Öffnen oder Schließen der Tür ermöglicht die Verwendung stärkerer Türdichtungen, was wiederum eine Absenkung des Innenraumgeräuschs mit sich bringt. Auch die Haltbarkeit soll durch das neue System gesteigert werden. Herkömmliche Schließsysteme verschleißen laut Experten nach rund 100.000 Türbewegungen soweit, dass der Kraftaufwand um durchschnittlich bis zu 35 Prozent ansteigt. Das neue Magna-System dagegen soll nach mehr als einer Million Tests noch genauso gut funktionieren wie beim ersten Versuch - das klingt jedenfalls beeindruckend.