Die beliebtesten Sharing-Angebote

Auch wenn car2go aus dem Hause Daimler und BMW-Tochter DriveNow in Zukunft zusammenarbeiten und als ShareNow firmieren: In der öffentlichen Wahrnehmung trennen die beiden Unternehmen fast schon Welten.



Denn nach einer Auswertung der Social Media-Monitoring und Analyse-Spezialisten von Vico Research & Consulting kommen die beiden Anbieter bei ihren Kunden sehr unterschiedlich an. Während car2go bei den Carsharing-Plattformen mit 64 Prozent überwiegend positiv diskutiert wird, kann DriveNow nur 33 Prozent der Nutzer überzeugen.



"Obwohl den Nutzern der Fuhrpark von DriveNow besser gefällt als die car2go-Flotte, sind die technischen Probleme der App Grund für das überwiegend negative Sentiment", so eine Vico-Sprecherin. Die fehlerhafte Zeitberechnung und lange Wartezeiten im Kundenservice seien ebenfalls häufig genannte Kritikpunkte.



Nextbike genießt unter den drei Großen in der Sharing-Szene mit 76 Prozent positiven Kommentaren die meiste Wertschätzung. Deutlich abgehängt werden sie aber von Byke mit 100 und Stadtmobil mit 90 Prozent an positiven Beiträgen.

