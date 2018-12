Die besten Fertig-Scheibenreiniger

Klare Sicht ist gerade im Winter mit all seinen Erschwernissen für Autofahrer extrem wichtig. Doch wie gut funktionieren Fertigmischungen für Scheibenwaschanlagen? Die Gesellschaft für Technische Überwachung (GTÜ) und Auto Bild haben es mit zehn Probanden ausprobiert.



Der ausführliche Test ergab einen klaren Sieger. Und zwar das "sehr empfehlenswerte" Sonax AntiFrost & KlarSicht gebrauchsfertig mit Citrus-Duft. Ihm folgt das Jet Scheiben-Frostschutz Fertiggemisch. "Empfehlenswerte Fertigmixturen waren Aral Klare Sicht Winter, Shell EasyClean Winter Klarsicht und Frostschutz sowie der Reiniger für die Scheibenwaschanlage von Hem, einer Tankstellenkette mit Schwerpunkt in Norddeutschland", so die GTÜ. Als "bedingt empfehlenswert" wurde der Gut & Günstig Scheiben-Frostschutz mit Citrus-Duft von Edeka wegen Mängeln bei der flotten, ordentlichen Scheibenreinigung eingestuft, auch wenn er wegen seines extrem günstigen Preises in der Tabelle noch vor Shell und Hem landete. Ein Sprecher: "Ohne Gütesiegel blieben Robbyrob Klarblick, Total wash Scheibenfrostschutz, Nigrin Performance Scheiben-Frostschutz Energizer und OMV Caristal Premium Winter Windshield Cleaner."



Bewertet wurden bei dem Test auch die Kosten pro Reinigungsvorgang. Bei diesem Kriterium liegt Sieger Sonax mit 50 Cent in der Spitzengruppe, obwohl er beim Vergleich der Literpreise mit 2,50 Euro eher im Mittelfeld zu finden ist. Insgesamt rangieren die Preise pro Liter Fertigmischung zwischen 90 Cent und 4,66 Euro.

