Die E-Schwalbe fliegt jetzt 90 Sachen

Anzeige

45 km/h auf der Elektro-Schwalbe - das ist in der Stadt ja ganz nett und reicht auch fürs Mitschwimmen im Verkehr. Doch Schwalben-Bauer Govecs hat nachgelegt: Der nostalgisch gestylte Roller ist jetzt auch als Leichtkraftrad zu haben. Und das bedeutet eine Spitze von 90 km/h und bis zu 90 Kilometer Reichweite.



Der Bosch-Motor im Kultroller bringt es auf 8 kW/11 PS. Das ermöglicht im Boost-Modus den Zwischensprint von 0 bis 50 km/h in weniger als vier Sekunden. "Die Performance-Werte der neuen Motorradversion sind sensationell", so Govecs-Chef Thomas Grübel. "Mit dieser Beschleunigung und jeder Menge technischer Features wird die Schwalbe sicher auch gestandene Motorradfahrer begeistern. Wer einmal mit ihr gefahren ist, will nicht mehr absteigen."



Im Boost-Modus, wenn dem Motor konstant die höchste Leistung abverlangt wird, werden die Akkus von einem Batterie-Management-System vor Überhitzung geschützt. Wie bei der Mopedversion gibt es auch noch die Fahrmodi "Go" und "Cruise", mit denen bei der stärkeren Variante aber nicht nur das Beschleunigungsverhalten, sondern auch die Spitzengeschwindigkeit des Leichtkraftrads eingestellt werden können. Scheibenbremsen mit Combined Braking System für eine gleichmäßige Bremskraftverteilung sind Serie, optional gibt es auch ein ABS.



Die zwei Lithium-Ionen-Akkus mit einer Kapazität von 4,8 kWh können über das fest verbaute Ladegerät an jeder Haushaltssteckdose in knapp fünf Stunden wieder voll aufgeladen werden. "Mit der Schnell-Ladefunktion steigt der Akkustand von 0 auf 50 Prozent in weniger als zwei Stunden", heißt es bei Govecs. Der Basispreis für das neue Schwalbe-Modell liegt bei 6.990 Euro.