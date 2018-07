Die Flüster-Katze I-Pace elektrisiert

Anzeige

Der Jaguar I-Pace wurde als reines E-Auto konzipiert. Schon vor seiner Marktpremiere hat er so viele Kunden elektrisiert, dass Interessenten acht Monate Lieferzeit in Kauf nehmen müssen.

Der Pionier der modernen Elektromobilität, Tesla-Chef Elon Musk, arbeitet sich gerade – noch ohne durchgreifenden Erfolg – an der Produktion seines massentauglichen Model 3 ab. Die deutschen Hersteller wie Audi und Porsche stehen offenbar in den Startlöchern für ein Produkt, das den größeren Tesla-Modellen S und X Paroli bieten könnte. Die Pistole hat man bereits laut knallen hören, losgelaufen ist noch keiner. Da schickt der vergleichsweise kleine Hersteller Jaguar seinen I-Pace auf die Straße. Der bietet all das, was bisher nur Tesla kann: Elektroantrieb in der Oberklasse.

Das Testfahrzeug in Zahlen Elektroantrieb: 2 Permanent-Magnetmotoren mit Planetengetriebe Leistung: 294 kW (400 PS) bei U/min: max. Drehmoment: 696 Nm bei U/min: 0 Normverbr.: 24,2 kWh/100 km CO2-Emission: 0 g/km Beschleunigung von 0-100 km/h: 4,8 sec. Höchstgeschw.: 200 km/h Länge/Breite: 4,68/2,14 m Höhe/Radstand: 1,57/2,99 m Leergewicht: 2208 kg Zuladung: 462 kg Kofferraum: 656 bis 1453 Liter Batteriekapazität: 90 kWh Reichweite: 480 km Ladezeit (Wechselstrom): 12,9 Std. Gleichstrom (80%): 40 min Grundpreis: 77 850 Euro

Dr. Wolfgang Ziebart, Technical Design Director bei Jaguar Land Rover, ist der stolze Vater des jüngsten Jaguar-Kindes. In nur vier Jahren haben er und sein 50-köpfiges Entwicklungsteam die Flüsterkatze zur Serienreife gebracht. Eine Rekordzeit. Vor allem, wenn man bedenkt, dass auf einem weißen Blatt Papier damit begonnen wurde, diese technisch herausfordernde Aufgabe zu meistern. „Ich hatte noch nie ein so spannendes Projekt wie den I-Pace“, versichert Dr. Ziebart bei der Presse-Präsentation.