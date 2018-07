Die gute Alternative

Anzeige

Meldet sich nach Drücken des Startknopfs der Vierzylinder zu Wort, ist ein leichtes Grummeln zu vernehmen. Nicht laut, nicht vulgär. Das serienmäßige Sechs-Gang-Doppelkupplungsgetriebe erledigt seine Aufgaben ruckfrei und zügig, hat aber wie immer bei diesem Antriebskonzept seinen Nachteil beim Rangieren. Es geht einfach nicht so perfekt zu dosieren, wie bei einer Wandlerautomatik.

200 PS in einem Kleinwagen sind ein Pfund, entsprechend kraftvoll wuselt der Polo auch über die Straßen. Dabei gibt er sich im Mittel mit sieben Litern Super auch recht sparsam. Wird der Motor jedoch gefordert, klingt er sehr angestrengt, was zum Bild des souveränen Flitzers nicht so recht passen will.

Basismodell mit Dreizylinder

Das Fahrwerk schafft eine schöne Kombination aus souveränem Abrollen und knackiger Sportlichkeit, neigt aber beim Langsamfahren dazu, etwas hölzern zu wirken. Der GTI kommt mit einer soliden Ausstattung daher: Assistenzsysteme, Klimaanlage, Leichtmetallfelgen und mehr. Wer die 12 975 Euro für das Basismodell ausgibt, muss darauf weitestgehend verzichten – und sich mit einem Dreizylinder-Benziner begnügen, der zwar sparsam ist, aber die Passagiere mit dem typischen Schnattern unterhält.

Info: Fotostrecke unter morgenweb.de/auto

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.07.2018