Die Hitparade der Gebraucht-Wohnmobile

Wer auf der Suche nach einem Gebraucht-Wohnmobil ist, wird auf Online-Portalen schnell fündig. Doch was sind die beliebtesten Modelle und Marken? Das Fachmagazin promobil hat eine Hitliste aufgestellt.



Demnach steht der Dethleffs Trend unangefochten an der Spitze der gesuchtesten Gebraucht-Reisemobile. Auf Platz zwei folgt mit Sunlight als Teilintegriertem und Alkovenmodell eine der zwei deutschen Günstig-Marken des Erwin-Hymer-Konzerns. Und auf Platz drei kommt der nächste Dethleffs, das kompakte Modell Globebus.



Auf Platz vier folgt der Eura Mobil Profila. Der Name stand früher für Alkoven und teilintegrierte Modelle, inzwischen wird er nur noch für Letztere verwendet. Mit Carado schafft es die Sunlight-Schwestermarke noch unter die Top 5. Auf den weiteren Plätzen: Eura Mobil Terrestra, Hymer Duo Mobil, Hymer Exsis-i / Exis t, Pössl 2Win und auf Rang zehn der Dethleffs Esprit.

Donnerstag, 14.03.2019