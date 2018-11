Die mid-Zeitreise: Die Kandidaten für die Camel Trophy 1989 stehen fest

Die mid-Zeitreise: Am 19. Dezember 1988 berichtete der Motor-Informations-Dienst (mid) im 37. Jahrgang über die Camel Trophy Kandidaten für 1989.



Die vier Kandidaten des deutschen Teams für die Vorentscheidung zum 10. Camel Trophy in Brasilien (29. März bis 14. April 1989) haben sich jetzt in einem sechstägigen Trainingscamp im Taurus-Gebirge an der türkischen Südküste bei zum Teil strömendem Regen qualifiziert. Von den 20 in der Nähe von Koblenz ermittelten Kandidaten aus ursprünglich 10.000 Bewerbungen um die Teilnahme an der Trophy belegten bei diesem Wettbewerb die ersten vier Ränge Alexander Peterson (30), Zahntechniker aus Eltville, gefolgt von Kornel Gartner (30), selbstständiger Kfz-Meister aus Coburg, Willi Binnig (36), Fuhrunternehmer aus Elztal und Andreas Köberle (32), Versicherungskaufmann aus Burberg in Bayern.



Die hauptsächlichen Kriterien für die Auswahl waren Konditionsnachweis, fahrerisches Können, die Fähigkeit zum Überleben (Survival) und die Orientierung in unwegsamem Gelände, das in vielen Einzelprüfungen und Teamlösungen punktemäßig bewertet wurde. Das herausragende Ereignis war der Bau einer Brücke aus Baumstämmen über eine 50 Meter breite, steinige Klamm für die Überquerung mit dem Jeep. Die fahrerischen Prüfungen wurden auf dem Mitsubishi Pajero (2,6 Liter-Diesel-Motor 62 kW/84 PS, 135 km/h, max. Drehmoment 201 Nm/h bei 2.000 Umdrehungen) absolviert. Der Wagen wies gegenüber dem Serienfahrzeug ein modifiziertes Fahrwerk mit härteren Federn und besonderen Stoßdämpfern sowie 16 Zoll-Felgen mit Reifen von Michelin auf.



Die Bodenfreiheit wurde außerdem um 5 Zentimeter angehoben, die Luftfilter nach außen verlegt und die Lichtmaschine höher gesetzt. Des Weiteren sorgten Überrollbügel und -käfig für Sicherheit, die manche Schlitterpartie nur mit ein paar "blauen Flecken" und dem Schrecken enden ließ. Die vier Punktlisten werden jetzt zwei Teams bilden, die im Februar auf Teneriffa am Land-Rover-Fahrertraining teilnehmen, bei dem sich letztlich dann das deutsche Team für die Camel Trophy und für die Strecke Alta Floresta bis nach Manaos in Brasilien herauskristallisieren wird. Die Zweiten gelten dann als Reserveeinheit. Bei der Camel Trophy 1989 wird wieder mit einer Teilnahme von 14 bis 15 Ländern gerechnet. Bis 1990 stellt noch Land Rover die Fahrzeuge, doch für die Zukunft ist Mitsubishi daran interessiert, möglicherweise die gesamte Trophy mit ihren Fahrzeugen auszurichten.

