Die mid Zeitreise: Seifenkisten-Rennen - eine Aufgabe für die Jugend

Das elfte Seifenkisten-Derby 1959, die Bundesmeisterschaft der Seifenkistenfahrer Deutschlands, wurde erneut auf der Duisburger Stadtwald-Bahn entschieden. Das Interesse an den Seifenkistenrennen steigt von Jahr zu Jahr, was nicht nur die ständig größer werdende Zahl der Teilnehmer, sondern auch die erstaunlich große Zahl von rund 25.000 Zuschauern bewies.



Erfreulich ist auch, dass immer mehr Schulen den Bau von Seifenkisten in ihr Werkprogramm aufnehmen. Die Seifenkistenrennen sollen nach der Idee der Initiatoren, der Adam Opel AG, dazu beitragen den Jungen eine sie ansprechende Aufgabe zu stellen und gleichfalls zur Förderung des technischen Nachwuchses beizutragen. Dass dieser Gedanke schon gute Früchte getragen hat, beweist der Werdegang der bisherigen Bundessieger, die mit den erhaltenen Erziehungsbeihilfen ihr Studium an Technischen Hochschulen oder Ingenieurschulen finanzieren konnten.



Die elfte Bundesmeisterschaft um den großen Opel-Preis 1959, von Opel in Verbindung mit dem Niederrheinischen Automobil-Club in bewährter Form ausgerichtet, gewann der 14 Jahre alte Heinz Helmut Schäfer aus Bergisch-Gladbach in 31,8 Sekunden, was immerhin einer Geschwindigkeit von 37,3 km/std. entspricht, vor Ulrich Anders, Wiesbaden, und Horst Bätz, Lauf. Der Sieger erhält DM 5.000 Ausbildungshilfe und eine Flugkarte nach New York, wo er an den Weltmeisterschaften der Seifenkistenfahrer im August teilnimmt. Der Zweite gewann DM 3.000 und der Dritte DM 2.000 Ausbildungshilfe. Diese beiden und die weiteren 18 Zeitschnellsten nehmen an der von der Opel AG organisierten Deutschlandfahrt teil.

