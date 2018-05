Die mid-Zeitreise: Tankstelle als Lebensmittelgeschäft

Anzeige

Am 20. Mai 1968 berichtete der Motor-Informations-Dienst (mid) im 17. Jahrgang über die Verbreiterung des in Tankstellen geführten Sortiments.



Fachleute sehen eine wesentliche Verbreiterung des in Tankstellen geführten Sortiments voraus, wegen der steigenden Grundstücks- und Betriebskosten. Auch nimmt die Zahl der Frauen zu, die Autos fahren und Tankstellen aufsuchen. Ein erster Versuch wurde in den USA von der Firma Sinclair gemacht, gemeinsam mit National Cash Register und dem Tankstelleninhaber John F. Hitchins in Atlanta.



Die Tankstelle hat einen "Brotkorb", ein elektronisches Ordersystem, mit dessen Hilfe die Frau Lebensmittel aller Art bestellen kann. Diese werden von einem Gehilfen zusammengestellt, verpackt und mit Rechnung übergeben. Die Bezahlung erfolgt auf der Tankstellen-Kreditkarte des Kunden. Der "Brotkorb" führt 50 verschiedene Lebensmittel. Die Frau braucht nicht auszusteigen, wenn sie die elektronische Konsole bedient. Diese weist 50 Knöpfe auf. Geführt werden Kaffee, Seife, Konserven, Bier, Margarine und vieles mehr. Die Ware wird in einem Verkaufsbeutel überreicht, der auch die Rechnung spezifiziert enthält.



Mini-Geschäft



Der "Brotkorb" ist eine Art Mini-Lebensmittelgeschäft, als wesentlicher Bestandteil der Tankstelle organisiert. Die Ware schlägt schnell um. Das Lager, das der "Brotkorb" führt, beläuft sich auf 1.500 Dollar und soll im Monat mindestens zehnmal umgeschlagen werden. Kleine Lebensmittelläden dringen täglich überall vor. Man sieht im "Brotkorb" eine wesentliche Bestätigung des kleinen und bequemen Lebensmittelgeschäfts und eine fast unvermeidbare Folge der durch das Auto revolutionierenden Lebensweise.



Chancen der Tankstelle



Die Tankstelle wird überhaupt im Vertrieb für andere Produkte als Öl, Reifen, Batterie etc.wichtig. Zumal die Gesellschaften ihre Kreditkarte, die sie den Kunden geben, für ein immer breiteres Sortiment zur Verfügung stellen. Letztes Jahr verkauften allein die Tankstellen der größeren Ölfirmen, die etwa acht Millionen Kreditkarten im Umlauf haben, 250.000 Radiogeräte und für mehrere Millionen Dollar elektronische Geräte sonstiger Art.



Der "Brotkorb" gilt als richtungsweisendes Experiment für eine völlig neue Standortskonzeption des Lebensmitteleinkaufs. Sonst wären Sinclair und NCR diesen Weg auch nicht gegangen. Fachleute schreiben dazu, dass endlich eine neue Konzeption der Tankstelle beginne mit wesentlicher Erweiterung des Sortiments. Das Automobil habe bisher die ganze Lebensweise der Menschen revolutioniert - nur nicht die Tankstelle - und das werde jetzt nachgeholt.