Die Neuheiten vom Caravan Salon 2018

Neun Tage lang Caravaning pur: Einen einzigartigen Überblick über die Welt der mobilen Freizeit will der Caravan Salon 2018 in Düsseldorf bieten, auf dem vom 25. August bis zum 2. September mehr als 600 Aussteller mit 130 Caravan- und Reisemobilmarken über 2.100 Freizeit-Fahrzeuge zeigen. Daneben geht es in 13 Hallen und im Freigelände auch um Zubehör, Ausbauteile, Zelte, Mobilheime, Urlaubsziele und Camping- und Reisemobilstellplätze. Der Motor-Informations-Dienst (mid) gibt einen Überblick der wichtigsten Premieren.



Mit dem Grand California präsentiert VW Nutzfahrzeuge ein Reisemobil in der Sechs-Meter-Klasse inklusive Nasszelle. Das komplett neu entwickelte Freizeitfahrzeug basiert auf dem VW Crafter. Parallel zum großen Schlafbereich im Heck soll der Grand California mit einem Hochbett für Kinder erhältlich sein. Neben Toilette und Dusche ist das Bad unter anderem mit einem klappbaren Waschbecken und Regalen mit Fixierung der Dusch-Utensilien ausgestattet. 110 Liter Frischwasser kann der Grand California aufnehmen. Groß geschrieben wird auch die Sicherheit: Der große Hannoveraner wird mit den Assistenz-, Komfort- und Infotainmentsystemen des Crafter angeboten.



Ford präsentiert auf dem Caravan Salon den Nugget Plus, also die Langversion des Campingbusses Nugget. Dank seines um exakt 36,7 Zentimeter verlängerten Innenraums bietet der Hochdach-Nugget-Plus Platz für eine fest installierte Toilette auf der rechten Heckseite sowie für ein Klappwaschbecken hinter dem ebenfalls im Heck montierten Küchenblock.



Wichtigster Neuzugang fürs kommende Modelljahr und einer der Stars auf dem Caravan Salon ist der sportlich-dynamische Knaus Van Ti Plus, der auf dem VW Crafter-Bruder MAN TGE basiert. Er ist serienmäßig mit Frontantrieb ausgestattet, kann aber auch mit Heck- oder Allradantrieb bestellt werden. Notbrems- und Berganfahrassistent sind immer drin, dazu werden weitere Assistenzsysteme für mehr Komfort und Sicherheit angeboten. Los geht es mit zwei Grundrissen. Für die Basis-Motorisierung ist ein 103 kW/140 PS starker Zwei-Liter-Diesel zuständig, der Einstiegspreis wird knapp unter 65.000 Euro liegen.



Bei Hymer wird die B-Klasse ModernComfort mit einer Länge von 6,99 und 7,39 Metern und jeweils 2,29 Meter Breite die meisten Blicke auf sich ziehen. Sie basiert auf dem neuen Mercedes Sprinter, beiden Versionen gemeinsam ist das besonders leichte und komfortable SLC-Chassis. Die Verwendung des Sprinter-Triebkopfs ermöglicht es, Antrieb, Tank und alle anderen Aggregate vor oder unter dem Fahrerhaus unterzubringen. Deshalb bieten Integrierter und Teilintegrierter vergleichsweise viel Platz. Kleine Kniffe wie ein Kissen-Keil, der aus den zwei bis zu 2,20 Meter langen Einzelbetten im Handumdrehen eine große Spielwiese macht, passen ebenso ins Bild wie die Aussparung an der Wand zur Nasszelle, in die ein bis zu 32 Zoll großer LED-TV eingefügt werden kann.



Reisemobil- und Wohnwagenhersteller Dethleffs ist immer am Puls der Zeit - und will mit der neuen Baureihe Pulse "eine neue Ära des mobilen Reisens" einläuten. Mit den Schwerpunktthemen Design, Licht und Gewicht soll er Impulse am boomenden Reisemobilmarkt setzen. Sechs Grundrisse von sieben bis 7,40 Meter sind zu haben. Und die Allgäuer sind schon sehr gespannt darauf, wie ihr neuer Star-Camper, der als Teilintegrierter ab 54.999 Euro kosten soll, beim Caravan-Salon ankommt.



Mit dem Coco will Dethleffs ab September 2018, also praktisch parallel zum Salon, frischen Wind ins Wohnwagen-Segment bringen. Verschiebbarer Tisch, Kleiderschrank, multifunktionale Sitzgelegenheit, 142 Liter-Kühlschrank und 2 x 1,55 Meter großes Bett - der Coco hat nahezu alles an Bord, was der Camper so braucht. Ab 18.799 Euro verlangt Dethleffs für die Alternative auf Rädern.



Ebenfalls auf dem Sprinter baut die nächste Generation des kompakten Reisemobils Regent S von la strada auf, dadurch finden aktuelle Assistenzsysteme aus dem Pkw-Bereich Eingang in die Ausstattungspalette. Der Hersteller spricht von einer geschickten Raumnutzung auf 5,93 Meter Länge und von hoher Alltagstauglichkeit dank des variablen Heckstauraums. Der Wohnraum des Regent S ist konsequent für zwei Personen ausgelegt, der Einstiegspreis liegt bei 66.900 Euro.



Bei Carthago steht zum Modelljahr 2019 die "New Generation" des Carthago chic c-line im Mittelpunkt, dabei handle es sich um einen spürbaren und auch sichtbaren Entwicklungssprung, so der Hersteller. Ein weiterer Schwerpunkt sind die Baureihen Carthago c-compactline und c-tourer - die ohnehin leichten Premium-Reisemobile haben jetzt nochmals abgespeckt.



Fiat Professional konzentriert sich bei seinem Messeauftritt ganz auf den Italo-Bestseller Ducato in den unterschiedlichsten Varianten. Kein Wunder, sind doch aktuell zwei von drei Wohnmobilen mit Fiat-Basis unterwegs. Gezeigt werden beispielsweise ein Fahrgestell mit Einzelkabine mit dem 2,3-Liter-Turbodiesel und üppiger Komfort-Ausstattung, dazu zwei Fiat-Ducato-Maxi-Zugköpfe, einer davon voll ausgestattet etwa mit einer Armaturentafel im Techno-Trim, drehbarem "Captains Chair", Klimaanlage, automatisiertem Sechsgang-Schaltgetriebe, Lederschaltknauf und 16-Zoll-Leichtmetallrädern.



Eine Kombination aus Bike-Transporter und Wohnmobil hat Citroen mit dem Jumper Bike Solution neu im Angebot. Ab 45.600 Euro plus Mehrwertsteuer ist die laut der Franzosen "ideale Lösung für Motorradfahrer und sonstige freizeitorientierte Menschen" zu haben. Außerdem im Angebot ist ein ausgesprochener Blickfang: Der Citroen Typ H WildCamp zeigt sich im nostalgischen Kleid des legendären Kastenwagens Typ H als idealer Reisebegleiter für Kurzausflüge ebenso wie für lange Fahrten. Der Hintergrund: Umbaupartner Caselani Automobili aus Italien hat ein ganz spezielles "Umbau-Kit" aus Fiberglas für den aktuellen Jumper entwickelt. Kombiniert ist der originelle Umbau mit einem Pössl Roadcamp R, der auf dem Jumper L2H2 basiert. Konzern-Schwester Peugeot enthüllt in Düsseldorf eine obercoole Studie des Outdoor-Vans Rifter 4x4 und das neue Reisemobil Boxer OrangeCamp T 740 EB.



Der Caravan Salon ist vom Samstag, 25. August, bis zum Sonntag, 2. September, jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Online gekaufte Tickets ermöglichen personengebunden an zwei Tagen den Eintritt zum Messegelände. Die Online-Eintrittskarte kostet für Erwachsene 15 Euro, das Tages-Ticket an der Kasse 18 Euro.



Rudolf Huber / mid

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 21.08.2018