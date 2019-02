Die Nummer eins der Motorroller

Kymco Deutschland auf der Pole Position: Bei den "Best Brands" der Motorrad-, Roller- und Zubehörbranche wurde der Hersteller in drei Kategorien ausgezeichnet. Die deutschen Händler wählten Kymco auf den ersten Platz im Bereich "Motorroller". In der Kategorie "Leichtkrafträder bis 125 Kubik" gab es einen zweiten und im Bereich "Quads und ATVs" einen dritten Platz.



"Dass uns die Händler in drei Kategorien zu den besten Marken gewählt haben, ist eine wunderbare Belohnung für unsere Arbeit und großer Ansporn zugleich. Wir bedanken uns bei den Händlern und werden auch in Zukunft alles daransetzen, sie mit erstklassigem Service zu unterstützen", sagt Geschäftsführer Gerald Federl von der MSA GmbH und Kymco Deutschland.



Kymco Deutschland hatte im Jahr 2018 mit dem AK 550i ABS, Xciting 400i ABS, New Downtown 350i ABS und dem X-Town 300i ABS gleich vier Kraftroller unter den Top 20 der deutschen Zulassungen.

