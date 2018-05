Die richtige Sonnenbrille für Autofahrer

Anzeige

Der Sommer hat auch seine Schattenseiten. Denn dauerhafte UV-Strahlung ist Gift für unsere Haut und Augen. Deshalb sollten sich Autofahrer bei intensivem Sonnenlicht nicht ohne Sonnenbrille ans Steuer setzen. Denn die energiereiche UV-Strahlung kann zu Gewebeschäden an Bindehaut und Hornhaut führen.



Fürs Autofahren eignen sich braune oder graue Gläser mit 65 bis 75 Prozent Tönung am besten. Diese verfälschen die Farben von Ampeln oder Schildern nur sehr wenig und lassen noch genug Licht durch, um sich im Verkehr zu orientieren. Polarisierende Gläser vermindern zusätzlich Reflektionen, wie sie auf nassen und flirrenden Straßen entstehen können. Worauf man beim Kauf noch achten sollte, verraten die Experten vom Kuratorium Gutes Sehen e.V. (KGS).



Große Gläser: Für einen umfassenden UV-Schutz sollte die Sonnenbrille mindestens bis zu den Brauen reichen und die Augen durch große Gläser und breite Bügel auch vor seitlichem Lichteinfall schützen.



Entspiegelung: Reflektierte UV-Strahlen können bis zu 50 Prozent der UV-Belastung ausmachen. Deshalb sind Sonnenbrillen mit außen und innen entspiegelten Gläsern durchaus sinnvoll.



CE-Kennzeichen: Das CE-Kennzeichen (meist auf der Bügelinnenseite) soll garantieren, dass die Brille den EU-Sicherheitsnormen entspricht und ausreichenden UV-Schutz bietet.



Vorsicht vor getönten Gläsern mit mangelhafter Filterwirkung: Durch die Verdunkelung weiten sich die Pupillen, so können schädliche UV-Strahlen bis auf die Netzhaut gelangen. Von Käufen außerhalb der EU, am Strand oder bei fliegenden Händlern ist deshalb abzuraten.



Sonnenbrillen mit Sehstärke: Brillenträger können sich eine Sonnenbrille mit passenden Korrektionsgläsern oder eine Korrektionsbrille mit selbsttönenden Gläsern anfertigen lassen. Ganz im Retro-Trend liegen außerdem Aufsatz-Clips, welche die Alltagsbrille im Handumdrehen in eine trendige Sonnenbrille verwandeln.



Brillen-Check: Die Brille sollte nur an Ohren und Nase aufliegen und nirgendwo drücken. Fassung und Scharniere müssen bei Druck leicht nachgeben. Die Gläser dürfen keine Schlieren, Kratzer oder optische Verzerrungen aufweisen, diese zwingen Augen und Gehirn zu permanenter Korrektur. Das ist auf Dauer ermüdend und mindert die Sehleistung.