Die Ursache sitzt meistens hinter dem Steuer

Der fließende Verkehr ist ein störanfälliges Gebilde. Der Grund ist klar: Auf einer bestimmten Strecke findet nur eine begrenzte Anzahl von Fahrzeugen gleichzeitig Platz. „Die Sättigungsgrenze einer Straße liegt in der Regel bei 1500 bis 2500 Fahrzeugen pro Stunde und Spur, wenn sich die Fahrzeuge mit einer Geschwindigkeit von 80 bis 100 km/h fortbewegen“, heißt es beim Goslar-Institut. Schnelleres und langsameres Fahren verringere jeweils die Kapazität von Verkehrswegen, so Experten.

Faktor Mensch

Stauforscher Michael Schreckenberg, Professor für Physik von Transport und Verkehr an der Universität Duisburg-Essen, stellte fest, dass viele Staus dem Faktor Mensch geschuldet sind. Und zwar durch eine Kombination aus hohem Verkehrsaufkommen mit falschem, beziehungsweise egoistischem Verhalten plus anschließenden Kettenreaktionen. Den „grundlosen Stau“ gibt es also nicht. Stattdessen verursachen ihn nach Erfahrung der Experten nur allzu häufig „Einzeltäter“ am Steuer.

Zu dichtes Auffahren

Einige Hauptsünden gibt es in diesem Zusammenhang: Zu dichtes Auffahren mit einem abrupten Bremsmanöver etwa setzt sich in einer Kettenreaktion nach hinten fort. Kolonnenspringen und plötzliche Überholvorgänge haben ebenso das Zeug zum Stauauslöser wie Fehler beim Reißverschlussverfahren oder eine unnötige Rudelbildung beim kollektiven Urlaubsstart. „Verkehrsstoßzeiten wenn möglich zu meiden“ ist deshalb ein Ratschlag gegen den Stau-Frust. mid

