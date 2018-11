Es gibt Vorurteile, die sich in den Köpfen der Autofahrer festgesetzt haben. So haben viele von ihnen Vorbehalte gegenüber den Partnerwerkstätten der Versicherer. Dabei bieten die im Schadenfall einen besonderen Service, außerdem kann man bei Versicherern durchaus Geld sparen, wenn man sich für die Option der Partnerwerkstätten entscheidet, erklären die Experten der DEVK.



Werkstattbindung bedeutet: Der Autobesitzer erklärt sich bereit, künftige Kaskoschäden in einer Partnerwerkstatt seiner Versicherung reparieren zu lassen. Im Gegenzug spart er bei den Beiträgen zur Kaskoversicherung. Für Inspektionen und Wartungsarbeiten kann er natürlich weiterhin eine Werkstatt seiner Wahl aufsuchen, betonen die Experten. Die Vorteile der Werkstattbindung erklärt DEVK-Schadenchef Peter Boecker: "Wir als Versicherer können Schäden besser und schneller abwickeln. Dadurch sparen wir Kosten und dies geben wir an die Kunden weiter. Außerdem holen wir das Fahrzeug zu Hause ab und bringen es gereinigt wieder zurück. Wir geben Versicherten für die Dauer der Reparatur ein kostenloses Ersatzfahrzeug und gewähren auf die durchgeführten Arbeiten eine Garantie von zehn Jahren mit Eintritt in die Herstellergarantie."



Der Schadenexperte räumt auch mit dem Vorurteil auf, die Auswahl an Partnerwerkstätten sei sehr eingeschränkt: "Das war früher mal so und hält sich ziemlich in den Köpfen der Leute. Wir arbeiten derzeit mit über 4.000 Partnern in Sachen Kfz-Reparatur zusammen - darunter etwa 70 Prozent Markenwerkstätten der Hersteller." Die Kunden entscheiden selbst, in welchem Partnerbetrieb sie ihr Auto reparieren lassen. Auch in ländlichen Regionen finden Autofahrer Werkstätten in der Nähe.



Wichtig: Wer sein Auto trotz Werkstattbindung anderswo reparieren lässt, muss einen Teil der Reparaturkosten selbst tragen. Denn Versicherer bezahlen in aller Regel nur den Betrag, den sie auch bei ihrer Partnerwerkstatt bezahlt hätten - das ist natürlich meistens ein ganzes Stück weniger. Manche Versicherer verhängen auch Vertragsstrafen. Hierzu gibt es in der Branche unterschiedliche Regelungen.

