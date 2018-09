Dienstrad-Leasing auf bayerische Art

Eigentlich verwöhnen Hersteller wie BMW ihre Mitarbeiter mit Autos. Ist ja logisch, denkt man. Doch so kann man sich täuschen. Denn die Münchner möchten Angestellten jetzt den Umstieg aufs Rad schmackhaft machen. Mit dem LeaseRad können BMW Group Mitarbeiter ab September 2018 ein Fahrrad oder ein eBike ihrer Wahl aus ihrem Entgelt finanzieren. Das Angebot startet an den Standorten München und Landshut, weitere sollen folgen.



Mitarbeiter, die auf dieses Angebot abfahren, können individuelle Kostenvorteile nutzen und ein nagelneues Fahrrad auf dem Weg zur Arbeit, zu dienstlichen Zwecken oder auch in der Freizeit nutzen, teilt BMW mit. "Bereits heute verzeichnen wir bei unseren Mitarbeitern einen Trend zum Fahrrad und eBike, der durch das Angebot einen weiteren Schub bekommen wird", erklärt Milagros Caina-Andree, Personalvorständin der BMW Group. "Nach unseren Schätzungen fährt aktuell in München jeder Zehnte BMW-Mitarbeiter mit dem Rad zur Arbeit."



Doch was steckt eigentlich hinter dieser Aktion? Angestellte, die regelmäßig am Stau vorbeiradeln, tragen zur Verkehrsentlastung bei und somit zum Klimaschutz, so die einfache Begründung bei BMW. "Dieses Angebot für unsere Mitarbeiter auf die Straße zu bringen, war für mich eine Herzensangelegenheit. Ich halte das Fahrrad für ein hervorragendes zusätzliches Verkehrsmittel, insbesondere auf kurzen und innerstädtischen Strecken", sagt Manfred Schoch, Vorsitzender des Gesamtbetriebsrates der BMW Group.



"Wir rechnen deutschlandweit mit 6.000 bis 8.000 Nutzern", sagt Milagros Caina-Andree und erklärt das Konzept: "Arbeitnehmer suchen sich ein Fahrrad oder eBike nach ihren Wünschen aus, und wir als Arbeitgeber leasen das Rad dann über den Handelspartner JobRad für drei Jahre und überlassen es dem Mitarbeiter zur freien Nutzung." Finanziert werden die Raten aus dem jeweiligen Bruttoentgelt des Mitarbeiters.



Mitarbeiter können aus dem Angebot der kooperierenden Händler vor Ort jedes Fahrrad (Stadt- oder Tourenrad, Mountainbike oder Rennrad, Pedelec) wählen, egal, von welchem Hersteller oder welcher Marke, so zum Beispiel auch BMW-Fahrräder. Mit Ablauf des Leasingzeitraumes kann das BMW LeaseRad zum Gebraucht-Kaufpreis erworben werden.

