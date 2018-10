Diese-Affäre: Tauschprämie bei Fiat, Alfa Romeo und Jeep

Auch die Marken Fiat, Alfa Romeo und Jeep werden das von der Bundesregierung beschlossene Maßnahmen-Paket zur Diesel-Affäre unterstützen. Die FCA Germany GmbH bietet bis zum 31. Dezember 2018 eine Tauschprämie für Diesel-Fahrzeuge an, die lediglich die Emissionsklassen 1 bis 5 erfüllen. Wer beim Kauf eines der in der Aktion berücksichtigten Modelle der drei Marken ein entsprechendes Gebrauchtfahrzeug mit Dieselmotor in Zahlung gibt, spart bis zu 11.500 Euro.



Bei Fiat reicht der Bonus von 3.500 bis zu 6.000 Euro. Bei Alfa Romeo variiert die Diesel Umtauschprämie modellabhängig zwischen 6.500 und 10.500 Euro. Für die Marke Jeep beträgt die Diesel Umtauschprämie modellabhängig bis zu 11.500 Euro.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 19.10.2018