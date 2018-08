Diese Apps sollten Autofahrer kennen

Die Zeiten, in denen Auto simple Fortbewegungsmittel waren, sind lange vorbei. Im digitalen Zeitalter sind viele Fahrzeuge gut vernetzte Computer auf Rädern. Doch wie soll man sich im Dschungel der Assistenzsysteme eigentlich zurechtfinden? Apps können helfen. Damit lassen sich selbst ältere Autos per Smartphone mit der Umwelt vernetzen.



Die Zeitschrift "Auto Straßenverkehr" hat jetzt einige der beliebtesten Apps für Autofahrer zusammengestellt. So hilft die kostenlose App "ParkNow" bei der Parkplatzsuche. Außerdem ermöglicht sie in vielen Städten das bargeld- und ticketlose Zahlen von Parkhäusern und Parkplätzen - mit minutengenauer, monatlicher Abrechnung. Ebenfalls kostenlos ist die App "Mehr-tanken", die über die aktuellen Benzinpreise sowie Sondersorten wie Auto- und Erdgas informiert. "Free2Move" bündelt die wichtigsten Anbieter von Carsharing-Diensten und "Chargemap" erleichtert Fahrern von Elektroautos das Finden der nächsten Ladestation.



Eine communitybasierte Navigations-App bietet "Waze". Neben Routenvorschlägen mit Echtzeit-Infos können Nutzer auf der kostenlosen Plattform Informationen - zum Beispiel zum Straßenzustand und Gefahrenstellen - miteinander austauschen. Ein elektronisches Fahrtenbuch, ein automatischer Notruf und eine Fehlercode-Analyse gehören zu den insgesamt neun Funktionen von "Pace".



Doch Apps für Smartphones sind nicht nur nützliche Dienstleister, sondern helfen auch, sich unterwegs zu entspannen. Das Angebot von "Audible" mit einer Auswahl von über 200.000 Hörbüchern kann man via App in fast jedem Auto hören. Der Zugang ist allerdings mit 9,95 Euo pro Monat kostenpflichtig. Voraussetzung für eine sicherere Nutzung aller Dienste ist eine Bedienung per Sprachsteuerung. Hier helfen Systeme wie Android Auto und Apple Carplay, die das Handy in das bordeigene System einbinden und dessen Bedienung übernehmen.

