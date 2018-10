Diesel-Affäre: Volvo unterstützt Maßnahmen-Paket

Zahlreiche Autobauer haben bereits zugesagt, das von der Bundesregierung vorgelegte "Konzept für saubere Luft und die Sicherung der individuellen Mobilität in Städten" zu unterstützen. Dazu gehört nun auch Volvo mit einem umfangreichen Angebot. Damit soll ein schneller Umstieg von einem Dieselfahrzeug der Schadstoffklassen Euro 1 bis Euro 5 auf ein neues, sauberes Euro 6d-Temp Modell mit einem Diesel-, Benzin- oder Plug-in-Hybrid-Antrieb ermöglicht werden.



Bedeutet konkret: Zusätzlich zu allen bereits bestehenden Verkaufsprogrammen gewährt der schwedische Autobauer den Kunden eine Prämie in Höhe von fünf Prozent des Brutto-Listenpreises des jeweiligen Neuwagens. Die Umweltprämie wird in voller Höhe gewährt. Bezugsberechtigt für die Prämienauszahlung sind alle Privat- und gewerblichen Einzelkunden, die zu dem im Konzept der Bundesregierung definierten Personenkreis in den als besonders stark belastet eingestuften Städten und umliegenden Landkreisen gehören.



Die Verrechnung der Prämie kann der Kunde frei wählen: Verringerung des Kaufpreises, Erhöhung des Eintauschwertes des Gebrauchtwagens, als Anrechnung auf eine Anzahlung oder in einer Kombination aus allen vorgenannten Möglichkeiten. In Zahlung genommen werden Gebrauchtwagen aller Marken. Der Kundenvorteil kann bis zu 10.000 Euro betragen.



Unabhängig von dieser aktuell eingeleiteten Maßnahme der Prämienauszahlungen bietet Volvo auch allen anderen, außerhalb dieser Regionen lebenden Fahrern älterer Dieselfahrzeuge weiterhin die bereits bestehenden Unterstützungsmaßnahmen bei einem Wechsel auf ein Neufahrzeug oder einen jungen Gebrauchtwagen an. Diese Maßnahmen werden jedoch nicht in einem eigenen Prämienprogramm geregelt, sondern es wird je Kunde und besonderer Umtauschsituation ein Angebot gemacht.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 22.10.2018