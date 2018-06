Diesel-Krise: Hausbesuch bei Audi

Anzeige

Der Vorstandschef ist beurlaubt und sitzt in U-Haft, die Diesel-Motoren stehen als Stinker am Pranger: Um Rupert Stadler und Autobauer Audi ist es derzeit wahrlich nicht gut bestellt. Und deshalb will sich jetzt das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) direkt bei Audi über den aktuellen Stand der Aufklärungsarbeit in der Diesel-Krise informieren.



Dabei geht es neben den Software-Überarbeitungen vor allem um die neuen, optimierten Prozesse, die auf dem Weg zur Gesamtbetriebserlaubnis erforderlich sind, teilt Audi dazu schriftlich mit. Bei dem eintägigen Vorort-Termin in Ingolstadt sollen die Abläufe gesamthaft geprüft werden, heißt es weiter.



"Wir stehen permanent im Austausch mit den Zulassungsbehörden und informieren kontinuierlich über die Ergebnisse der systematischen Prüfung unserer Diesel-Motoren", sagt Audi-Einkaufsvorstand Bernd Martens, der die interne Task Force zur Aufarbeitung der Diesel-Krise leitet. "Unser höchstes Interesse gilt der rückhaltlosen Aufklärung. Das wollen wir bei der Zertifizierung auch an unseren Prüfständen unter Beweis stellen."



Das neue Prüfverfahren WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) und das gleichzeitige systematische Prüfen der Motorsteuerungs-Software stellen eine große Herausforderung für die Audi-Mitarbeiter und die Prüfstände dar. Zusammen mit neuen Verhaltensgrundsätzen gibt es nun ein Konzernweit einheitliches Regelwerk. Es dient unter anderem dazu, mit einem Mehraugen Prinzip sowie klaren und verteilten Zuständigkeiten die vielen Schritte auf dem Weg zur Typprüfung im Detail zu beschreiben, präzise zu dokumentieren und deren Einhaltung sicherzustellen.



"Wir wissen, dass wir viel Vertrauen zurückgewinnen müssen. Wir werden weiterhin unsere ganze Energie dafür einsetzen und viel Überzeugungsarbeit leisten", sagt Martens. Viele Verbesserungen seien seit Ende 2015 schon eingeführt worden und weitere würden folgen. Das klingt schön, doch so schnell dürfte Audi vermutlich nicht aus den Negativ-Schlagzeilen kommen. Weitere Enthüllungen könnten folgen und dann sind alle guten Vorsätze ganz schnell Makulatur.