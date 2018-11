Diesel mit weißer Weste

Moderne Diesel haben eine saubere Weste - das haben jetzt Messungen mit 270 Selbstzündern gezeigt. Laut dem europäischen Autoherstellerverband ACEA (European Automobile Manufacturer's Association) sind deren Abgasreinigungssysteme enorm wirksam gegen Partikel und Stickoxide.



Untersucht wurden Motoren mit Euro 6d-Temp-Zertifizierung. Sie hätten die Grenzwerte signifikant unterschritten, so die ACEA. Geprüft wurde nach dem strengen RDE-Zyklus (Real Driving Emissions). Die getesteten Diesel waren vielfach sogar ihrer Zeit voraus und erfüllten schon jetzt erst später in Kraft tretende Grenzwerte. Weil die überprüften Motoren häufig in mehreren Modellfamilien eingesetzt werden, gehen Experten davon aus, dass derzeit gut 1.200 Modelle mit diesen Saubermann-Selbstzündern angeboten werden - Tendenz steigend.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 06.11.2018