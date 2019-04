Diesel wieder deutlich billiger als Benzin

Der Preisunterschied zwischen Benzin und Diesel ist in der Vergangenheit geschrumpft. Doch nun steigt die Differenz wieder, weil Benzin deutlich teurer wird. Laut aktueller Auswertung des ADAC verteuerte sich ein Liter Super E10 gegenüber der Vorwoche im Bundesmittel deutlich um 2,6 Cent auf 1,401 Euro je Liter. Diesel hingegen verbilligte sich leicht um 0,6 Cent auf durchschnittlich 1,256 Euro je Liter. Der Preisunterschied zwischen beiden Sorten vergrößerte sich auf 14,5 Cent und nähert sich damit wieder dem langjährigen Normalwert.



Die Gründe für diese Entwicklung liegen nach Einschätzung des Autoclubs einerseits in den zuletzt wieder gestiegenen Rohölpreisen - ein Barrel der Sorte Brent kostet inzwischen fast 70 Dollar - während andererseits die Winteraufschläge für Diesel wieder nachlassen. Dies führe an den Tankstellen bei Diesel zu einem ruhigen Preisverlauf.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 03.04.2019